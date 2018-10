Amiral Gestion : Sextant PME à nouveau ouvert aux souscriptions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le FCP Sextant PME (Amiral Gestion), qui suit la même stratégie de sélection d’actions de PME/ETI européennes depuis le 1er janvier 2014, sera à nouveau ouvert aux souscriptions à compter du 3 octobre 2018. Il avait été décidé en juillet 2017 de fermer les souscriptions de parts de Sextant PME, qui bénéficiait alors d'un encours sous gestion de 250 millions d’euros."L'objectif de cette fermeture était d'assurer les meilleures conditions de gestion pour le fonds et de poursuivre une stratégie de sélection rigoureuse et efficace des valeurs, assure Raphaël Moreau, gérant coordinateur du fonds Sextant PME, avec un encours à ce jour de 175 millions d'euros, nous retrouvons de la capacité pour investir sur le segment des petites et moyennes valeurs européennes ".Sextant PME présente à fin septembre 2018 une performance annualisée de 15,79% depuis le 1er janvier 2014, contre 12,86% pour son indice de référence (CAC Small NR).