Amiral Gestion étoffe son équipe Développement

Amiral Gestion a annoncé deux nouveaux recrutements pour soutenir son développement et répondre aux attentes des investisseurs. Pierre-Antoine Door a rejoint le gestionnaire d'actifs en 2018 en qualité de Responsable des Relations Investisseurs Institutionnels et Jean-Christophe Drillaud intègre la société de gestion en tant que Directeur Marketing et Communication.Après des études de Droit à l'université d'Orléans et une formation à l'ESG Paris, Pierre-Antoine Door a d'abord été consultant de 2000 à 2008 pour le compte de différents établissements (CDC AM, Maaf Assurances, BNP Paribas CIB, Natixis AM,…). Il a ensuite participé au développement de Tocqueville Finance de 2008 à 2014, puis de Métropole Gestion jusqu'en 2017 pour une clientèle institutionnelle.Après des études de sciences économiques et un diplôme de Kedge - Marseille, Jean-Christophe a débuté sa carrière chez Société Générale AM en tant que chargé de marketing. Il rejoint le bureau de Lombard Odier Investment Manager en 2005 en tant que chargé de relations investisseurs. En 2007, il intègre l'équipe Marketing d'OFI Asset Management au sein de laquelle il occupe différentes fonctions jusqu'en 2017 où il devient Directeur adjoint du développement international. En août 2018, il rejoint Amiral Gestion.