Amiral Gestion lève 100 millions d’euros supplémentaires dans Nova2 pour soutenir les PME/ETI françaises. Le fonds qui dispose désormais de 250 millions d'euros, reste ouvert et pourrait continuer à fédérer de nouveaux investisseurs dans les prochains mois et accroitre sa capacité d’intervention.Cette nouvelle phase de l'histoire de Nova2 est également l'occasion de renforcer l'engagement du fonds en matière d'ESG dans la lignée des fonds de Gestion Responsable gérés pour le compte notamment des grands établissements de retraites (Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique, Fonds de Réserve pour les Retraites).Ces fonds, également dédiés au segment des PME/ETI françaises, respectent des critères de sélection ESG rigoureux et suivent une politique d'engagement visant à faire progresser les pratiques en la matière.