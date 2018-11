Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après plus de 10 ans à détecter en Asie de nouvelles opportunités d'investissement correspondant aux standards de qualité des gérants, Amiral Gestion a ouvert un bureau de recherche à Singapour en janvier 2017. Devenu Amiral Gestion Singapore, le bureau singapourien a obtenu l'agrément Capital Market Service Licence (CMSL) auprès du régulateur Monetary Authority of Singapore permettant de mener une activité de gestion dans un cadre réglementé.Depuis, une partie de la gestion des actifs du fonds Sextant Autour du Monde est déléguée à l'équipe singapourienne.Dirigée par François Badelon, fondateur de la société de gestion, et par Sid Choraria, directeur de la recherche sur les marchés asiatiques, cette équipe compte aujourd'hui 5 analystes et couvre l'ensemble de l'Asie Pacifique." L'attribution de cette licence nous permet de renforcer et approfondir notre connaissance de la zone Asie Pacifique. Cette étape importante dans le développement d'Amiral Gestion nous permet également d'attirer de nouveaux talents Chinois, Malaisiens, Thaïlandais etc., renforçant ainsi notre capacité d'analyse sur la zone. ", se félicite Benjamin Biard, directeur général délégué d'Amiral Gestion.Déjà présente commercialement en Espagne avec succès, Amiral Gestion souhaite poursuivre la distribution de ses fonds Sextant en Europe.La société de gestion vient d'obtenir de la Consob, l'autorité boursière italienne, l'autorisation de commercialisation des fonds Sextant en Italie.La clientèle luxembourgeoise quant à elle peut désormais avoir accès aux fonds Sextant depuis cette année. Enfin, Amiral Gestion a également étendu son développement commercial auprès de la clientèle retail à la Suisse avec l'enregistrement de l'ensemble des fonds Sextant à l'automne 2018.