Amiral Gestion recrute un nouveau Gérant Privé

Amiral Gestion a annoncé la nomination de Dorian Terral en tant que Gérant Privé. Diplômé de la Macquarie University, il a commencé sa carrière en 2012 comme analyste financier actions au sein du Groupe BNP Paribas. En 2014, Dorian Terral rejoint Bryan Garnier & Co où il était en charge du suivi des sociétés européennes du secteur des semi-conducteurs et où il s'est notamment vu décerner le prix du meilleur analyste européen du secteur technologie par Thomson Reuters." L'arrivée de Dorian vient consolider notre savoir faire et nous permettra de répondre aux besoins spécifiques de nos clients investisseurs privés ", a déclaré Jean-Baptiste Barenton, Responsable de la Gestion Privée.