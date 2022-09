Amiral Gestion renforce son équipe commerciale institutionnelle et grands comptes 08/09/2022 | 10:15 Envoyer par e-mail :

Amiral Gestion a nommé Sophie Caillaut au poste de Responsable Institutionnels et Grands comptes. Basée à Paris, elle travaillera en collaboration avec Ugo Emrinian, directeur Institutionnels et Grands comptes. Amiral Gestion explique que ce recrutement s'inscrit directement dans sa volonté d'affirmer sa présence auprès de la clientèle des investisseurs institutionnels et grands comptes, qui représente 50% de ses encours.



Sophie Caillaut bénéficie d'une expérience de plus de 20 ans dans les métiers du développement de la clientèle institutionnelle française.



Après des expériences chez HSBC et CCR, Sophie Caillaut participe au lancement de Mandarine Gestion en 2008 avant de rejoindre SwissLife AM en 2012. Depuis 2017, elle occupait le poste de Relations Investisseurs chez Hexagone.







