Amolyt Pharma annonce un financement de série B de 67.6 millions (USD 80 millions), mené par Sectoral Asset Management et Andera Partners

LYON, France and CAMBRIDGE, Mass., 16 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares a annoncé ce jour la conclusion d’un financement de série B d’un montant de €67.6M (USD 80 millions). Celui-ci est codirigé par Sectoral Asset Management et Andera Partners, avec la participation d’ATEM Capital et de l’ensemble des investisseurs impliqués lors du financement de série A de juillet 2019, dont LSP, Novo Holdings (Novo Ventures ), Kurma Partners, Mass General Brigham Ventures, Innobio 2 géré par Bpifrance, Orbimed, Pontifax, Eurazeo, Sham Innovation Santé/Turenne Capital et Crédit Agricole Création.

Amolyt prévoit d'utiliser ces fonds pour faire progresser son portefeuille de traitements potentiels pour les maladies endocriniennes rares, notamment via le développement clinique de l'AZP-3601 pour l'hypoparathyroïdie, le développement préclinique de l'AZP-3813 pour l'acromégalie, et les activités de recherche en cours liées à l'AZP-3404. La société poursuit en outre ses efforts en vue d'élargir son portefeuille de produits par le biais d'activités de recherche et de développement internes ou d’acquisitions.

« Nous sommes très heureux de renforcer notre actionnariat de grande qualité avec l'arrivée de ces nouveaux investisseurs nord-américains et européens. Nous nous réjouissons du soutien renouvelé de nos investisseurs existants », a déclaré Thierry Abribat, PhD, fondateur et PDG d’Amolyt Pharma. « Ce financement va nous permettre de poursuivre notre mission de construire une société leader dans le domaine des maladies endocriniennes rares et d’apporter aux patients des nouveaux traitements susceptibles de changer leur vie. »

Le financement de série B intervient alors que les programmes du portefeuille ont généré des résultats prometteurs, dont les suivants :

En septembre 2021, la société a annoncé que l’étude à doses multiples ascendantes (MAD) de la phase 1 de l’essai évaluant l’AZP-3601 pour le traitement potentiel de l’hypoparathroïdie était terminée. Les résultats seront présentés à l’occasion du congrès 2021 de l’American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) le 1er octobre.

En septembre 2021, la société a annoncé qu’elle avait exercé son option de licence globale sur un portefeuille de peptides macrocycliques antagonistes du récepteur de l'hormone de croissance (growth hormone receptor antagonists, GHRA) dans le cadre de son accord de collaboration de recherche avec PeptiDream, annoncé en décembre 2020. Le candidat médicament optimisé et sélectionné, l’AZP-3813, est développé comme traitement potentiel de l’acromégalie, en association avec les analogues de la somatostatine (somatostatin analogs, SSA) chez les patients non contrôlés avec les SSA seuls.

En mai 2021, la société a présenté des données positives de l’étude à doses uniques ascendantes (SAD) de son essai de phase 1 de l’AZP-3601 pour le traitement potentiel de l’hypoparathroïdie à l’occasion du 23e congrès européen d’endocrinologie (ECE). Ces données indiquaient que l'AZP-3601 induisait une augmentation prolongée de la calcémie après administration d'une dose unique chez des volontaires sains.



À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille comprend l’AZP3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, l’AZP-3813, un traitement potentiel de l’acromégalie et l’AZP-3404, dont les indications cliniques potentielles sont en cours d’évaluation. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, visitez www.amolytpharma.com et suivez nous sur Twitter @AmolytPharma.

