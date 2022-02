Amolyt Pharma participera prochainement à trois conférences investisseurs

LYON, France et CAMBRIDGE, Massachusetts, 11 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares a annoncé aujourd’hui la participation de la direction d’Amolyt Pharma à 3 conférences investisseurs.



SVB Leerink Global Healthcare Conference (format virtuel) Date : 14-18 février 2022 Format : La direction sera disponible pour des réunions individuelles. Veuillez contacter votre représentant commercial SVB Leerink pour planifier une réunion. 42 nd Annual Cowen Healthcare Conference (format virtuel) Date : Du 7 au 9 mars 2022 Format : La direction sera disponible pour des réunions individuelles. Veuillez contacter votre représentant commercial Cowen pour planifier une réunion. BioCapital Europe Date :

Lieu : 10 mars 2022

Amsterdam, Pays-Bas Format : Thierry Abribat, fondateur et directeur général, fera une présentation lors de l'événement BioCapital Europe le jeudi 10 mars. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de l'événement BioCapital (https://www.biocapitaleurope.com/).

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille comprend l’AZP3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, l’AZP-3813, un traitement potentiel de l’acromégalie et l’AZP-3404, dont les indications cliniques potentielles sont en cours d’évaluation. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://amolytpharma.com/ ou suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma.

Média :

Cherilyn Cecchini, M.D.

LifeSci Communications

ccecchini@lifescicomms.com

+1 646 876.5196

Relations investisseurs :

Ashley Robinson

LifeSci Advisors, LLC

arr@lifesciadvisors.com

+1 617 430.7577