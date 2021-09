Amolyt Pharma présentera les résultats de l'étude clinique de phase 1 sur l'AZP-3601 lors du congrès annuel 2021 de l'American Society for Bone and Mineral Research

LYON, France et CAMBRIDGE, Mass., 21 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares a annoncé ce jour qu’elle présentera un poster au congrès annuel 2021 de l’American Society for Bone and Mineral Research, qui se tiendra du 1er au 4 octobre 2021 à San Diego en Californie.



Le poster exposera les données des volontaires sains des cohortes à dose unique ascendante (SAD) et à doses multiples ascendantes (MAD) de l’essai de phase 1 du principal programme clinique de la société, l’AZP-3601 en cours de développement comme traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie.

Pour plus de détails :

Congrès annuel de l’ASBMR

Titre : Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics following Single and Multiple Administration of AZP-3601, a Novel Long-Acting PTH Analog, to Healthy Adults

Jour/heure : Le poster sera consultable par les participants du congrès à partir de 8 h HNP (17h heure française) le vendredi 1er octobre 2021.

Pour plus d’informations, consultez le site de l’ASBMR. Par ailleurs, le poster sera disponible sur le site d’Amolyt Pharma à l’issu de la présentation.

Webinaire à l’attention des investisseurs

Amolyt animera un webinaire en présence d’un leader d’opinion pour discuter plus en détail des résultats de la phase 1 vendredi 1er octobre 2021 à 10 h HNE (16h heure française). Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à ce webinaire ici.

À propos d'AZP-3601

L’AZP-3601 est un peptide thérapeutique qui agit sélectivement sur une conformation spécifique du récepteur de la parathormone (PTH) pour induire un effet prolongé sur le métabolisme du calcium, et contrôler ainsi les symptômes de l’hypoparathyroïdie. L’action sélective de l’AZP3601 sur cette conformation distincte du récepteur de la PTH pourrait également limiter l’excrétion urinaire du calcium en stimulant de façon continue la réabsorption de calcium par le rein, dans le but de prévenir les maladies rénales. De plus, le mode d’action unique de l’AZP-3601 et sa demivie courte devraient préserver l’intégrité osseuse, un bénéfice majeur compte tenu du fait que la majorité des patients atteints d’hypoparathyroïdie sont des femmes péri- ou postménopausées, souvent à risque d’ostéoporose.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille comprend l’AZP3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, l’AZP-3813, un traitement potentiel de l’acromégalie et l’AZP-3404, dont les indications cliniques potentielles sont en cours d’évaluation. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, visitez https://amolytpharma.com/ et suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma.

