Amplats réduit ses prévisions de production pour 2023/24 et ses coûts de drapeaux

Les actions Amplats étaient en baisse de 2,28% à 0844 GMT suite à l'annonce.

La société a déclaré que la production de métaux du groupe du platine (MGP) raffinés pour 2023 et 2024 devrait maintenant se situer entre 3,6 millions et 4 millions d'onces, ce qui est inférieur à la fourchette guidée initiale de 3,8 millions à 4,2 millions d'onces pour 2023 et de 4,1 millions à 4,5 millions d'onces en 2024.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de coûts pour 2022, à 15 300 rands (892,62 $) par once de MGP, alors que les prévisions précédentes se situaient dans une fourchette de 14 000 à 15 000 rands.

"Le coût unitaire de production en 2022 a été impacté par la pression inflationniste continue sur les coûts des intrants en raison de la hausse des prix du diesel, du carburant et des consommables en raison des effets de COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement, des contraintes logistiques d'importation, des délestages d'Eskom, ainsi que de la baisse de la production", a déclaré Amplats.

Mogalakwena et Amandelbult se trouvent dans le nord-est de l'Afrique du Sud.

(1 $ = 17,1405 rands)