Amplegest Pricing Power labellisé ISR

Amplegest a obtenu le label public " Investissement Socialement Responsable " (label ISR) pour son fonds Amplegest Pricing Power. " L'investissement responsable est une valeur qui est inscrite dans l'ADN de notre société depuis sa création, commente Arnaud de Langautier, président d'Amplegest. "L'attribution du label ISR s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de long terme et constitue une étape importante dans notre démarche. Elle témoigne également de notre volonté de poursuivre notre engagement vers une finance durable et responsable", poursuit-il." La formalisation de notre démarche ISR au sein du fonds Amplegest Pricing Power est un message fort : performance et ISR ne sont pas antinomiques, bien au contraire ! ", déclare Gérard Moulin, responsable du pôle actions européennes et gérant du fonds Amplegest Pricing Power. 20/11/2020