Amplegest lance Amplegest Digital Leaders,

Amplegest annonce le lancement d’un nouveau fonds. Amplegest Digital Leaders, classé SDFR 9, investira dans les entreprises européennes et internationales tirant parti du digital. Ce fonds a pour objectif de soutenir les champions actuels de la tech, et de favoriser l’émergence de nouveaux acteurs disruptifs et centrés sur l’innovation. Le processus de sélection de valeurs intègre pleinement des facteurs d’analyse ESG, spécifiquement conçus pour les enjeux responsables de ces thématiques.



" Dans des marchés difficiles, nous sommes heureux de lancer le fonds Amplegest Digital Leaders, résultat d'une expertise développée en interne, premier fonds de notre gamme thématique, venant compléter nos gammes de fonds actions " Pricing Power " et " Petites et moyennes valeurs françaises et européennes ". Nous nous inscrivons par cette démarche dans une vision à long terme du développement de notre gestion d'actifs au sein du groupe Cyrus " , précise Jean-François Castellani, Directeur du Développement AM.





Fonds actions internationales, le fonds Amplegest Digital Leaders investit dans tous les secteurs d'activité, pour peu que les groupes offrent des biens et services à forte valeur ajoutée par le biais du digital. L'univers d'investissement englobe ainsi des valeurs en dehors de l'écosystème tech pur, par exemple des groupes d'assurance s'appuyant sur l'IA, mais aussi des fintechs, des néo-banques, etc. Il est le fruit d'une réflexion post-Covid, qui a vu le digital se développer puis se pérenniser de façon incontournable dans l'économie.



Ce fonds a l'ambition de participer à part entière à la structuration de la sphère tech en France et en Europe. C'est pourquoi il présentera une coloration résolument européenne, à hauteur de 30% minimum des investissements.



" Ce positionnement est singulier sur le marché, où les acteurs existants présentent généralement une exposition de 10 à 15% à cette zone géographique ", souligne le gestionnaire d'actifs.



Ces cibles représentent trois poches d'investissement : les groupes-phares du marché, les groupes en croissance (midcaps à large caps) et les petites capitalisations au modèle prometteur.



Le fonds sera géré par Abdoullah Sardi, gérant actions, qui en est à l'initiative. Il bénéficie de huit ans d'expérience au sein d'Amplegest, où il se concentre essentiellement sur les thématiques technologiques.