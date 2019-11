Amplegest n'attend pas de nouvelles baisses des taux de la Fed

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Comme convenu, la Fed a baissé ses taux d'un quart de point. Jerome Powell a mis en avant les risques de l'économie mondiale et la faiblesse de l'inflation pour justifier cette baisse qui n'a pas fait l'unanimité chez les membres de la Fed. En revanche, il a clairement laissé entendre que, sauf changement brutal de la trajectoire de l'économie, il n'y aurait pas d'autres baisses de taux cette année. Amplegest estime que cette baisse supplémentaire des taux n'est pas justifiée et qu'elle est en partie la résultante des pressions constantes de Donald Trump.Amplegest estime que cette baisse supplémentaire des taux n'est pas justifiée et qu'elle est en partie la résultante des pressions constantes de Donald Trump. Le PIB américain pour le troisième trimestre s'est affiché à 1,9%, soit au-dessus des estimations, et ceci alors même que l'investissement des entreprises est à l'arrêt en raison de la guerre commerciale sino-américaine.Si, comme nous le gérant le pense, un accord commercial est signé entre les parties, l'investissement devrait repartir, prenant le relais d'une consommation toujours forte. Par ailleurs, l'inflation hors énergie a aujourd'hui dépassé les objectifs de la FED. Croissance, remontée graduelle de l'inflation, voici un environnement qui devrait stopper cette séquence de baisses des taux.