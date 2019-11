Amplegest recommande d'être très réactif sur les actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les marchés actions ont pris acte du ralentissement contrôlé de l'économie mondiale et font le pari d'évolutions politiques favorables et du maintien de taux bas, estime Amplegest. L'absence de rendement des classes d'actifs sans risque rend nécessaire la diversification vers des actifs plus risqués, analyse le gérant. Par ailleurs, la valorisation des actions n'est globalement pas excessive et justifie, selon lui, ces flux favorables.En revanche, les marchés sont de plus en plus exigeants et la moindre mauvaise nouvelle sur une société se traduit par un repli important de son cours de bourse. Cela incite Amplegest à privilégier les entreprises à forte visibilité et à rester très réactifs.