Amplegest reste à l'affut des secteurs au tapis

Les marchés boursiers se sont repris depuis le krach de mars dans le sillage d'une économie plus résiliente et grâce à l'abondance des liquidités venant des Banques Centrales, rappelle Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. Le faible rendement des actifs sans risque a contribué aux flux positifs sur les actions. Toutefois observe-t-il, ces flux se sont concentrés sur certains secteurs, à commencer par les valeurs digitales qui ont globalement progressé depuis le début de la pandémie.En revanche, les banques, les foncières, le tourisme, les loisirs, l'aéronautique ou l'automobile ont souffert et sont désormais très faiblement valorisés, note le gérant.Selon lui, ce marché à deux vitesses est en cohérence avec les mutations observées lors de la crise.Emmanuel Auboyneau évoque l'extraordinaire résistance de certains secteurs (digital, luxe, pricing power au sens large) et la fragilité de certains autres (foncières, tourisme, banques, pétrole…).La crise a accentué l'écart entre les gagnants et les perdants, ces derniers ne tenant généralement que grâce aux perfusions des Etats.Pour le gérant, une autre leçon de cette crise est l'accélération des mutations (technologiques, sociologiques) qu'elle contribue à générer (travail à la maison, communication à distance, transports, jeux vidéo, …).Le monde d'après se dessine désormais à toute vitesse avec son lot de vainqueurs et de " victimes " constate-t-il.Cependant prévient Emmanuel Auboyneau, une amélioration réelle et durable de la situation sanitaire (vaccin, traitement efficace…) provoquera le rebond de certains de ces secteurs au tapis.Pour lui, jouer les mouvements de court terme est très difficile avec une telle volatilité depuis la fin du premier trimestre. Vendre au plus fort de l'épidémie aurait été très pénalisant pour les portefeuilles.Amplegest garde le cap et conserve un investissement relativement stable sur les actifs risqués. Le gérant favorise toujours les valeurs de croissance et les valeurs digitales mais est à l'affût des secteurs les plus pénalisés lorsque les nouvelles du front sanitaire seront meilleures et inciteront les ménages à utiliser une partie de leur épargne aujourd'hui très importante.