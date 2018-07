Amplifon acquiert l'espagnol Gaes pour 528 millions d'euros

Milan (awp/afp) - Le fabricant italien d'appareils auditifs Amplifon a annoncé mardi avoir signé un accord pour acquérir son concurrent espagnol Gaes Group pour 528 millions d'euros, ce qui lui permettra de devenir numéro un en Espagne et de s'implanter en Amérique latine.

Amplifon a précisé dans un communiqué qu'avec cette opération, il porterait à plus de 11% sa part de marché au niveau mondial.

Le rachat auprès de la famille Gassó et des autres actionnaires minoritaires devrait être finalisé au 4e trimestre 2018.

Outre sa position de leader en Espagne, Gaes Group est présent au Portugal et dans différents pays d'Amérique latine (Argentine, Chili, Panama...). Il compte 600 points de vente, dont 500 en Espagne.

Il a réalisé un chiffre d'affaires de 210 millions d'euros en 2017.

Amplifon évoque des synergies de l'ordre de 20 millions d'euros par an d'ici 2021 en ce qui concerne l'Ebitda.

"Cette acquisition représente une étape clé dans l'histoire de l'entreprise et s'insère complètement dans la stratégie de croissance d'Amplifon, nous permettant de consolider notre leadership mondial et de devenir leader en Espagne, de consolider notre position au Portugal et d'entrer en Amérique latine", s'est félicité le directeur général d'Amplifon, Enrico Vita, cité dans le texte.

afp/al