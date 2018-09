Amplitude Surgical : 1ère pose d’une prothèse totale de genou ANATOMIC® aux États-Unis

Regulatory News:

Amplitude Surgical (Paris:AMPLI) (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce la première pose d’une prothèse de genou ANATOMIC® aux États-Unis, premier marché mondial, à l’hôpital de Champaign dans l’Illinois.

L’opération a été réalisée par le Dr Sartawi, chirurgien orthopédique, Directeur du département d’Orthopédie de l’établissement Christie Clinic, Directeur de l’OSF Heart of Mary Joint Care Center of Excellence et Professeur à l’École de Médecine de l’Université de l’Illinois. En parallèle, deux arthroplasties totales de genou avec le système ANATOMIC® ont été réalisées par un chirurgien en Floride avec des résultats très satisfaisants pour les deux patients.

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « La première pose d’une prothèse de genou ANATOMIC® aux États-Unis, premier marché mondial pour les arthroplasties du membre inférieur, est une étape clé pour Amplitude et la première pierre de notre développement sur ce marché. L’opération a été un succès, la patiente se porte très bien et marchait sans canne 8 jours seulement après sa chirurgie, et je remercie le Dr Sartawi pour sa confiance. Notre système de genou Anatomic® est un véritable succès avec déjà plus de 50 000 poses réalisées à ce jour dans le monde et nous sommes fiers de pouvoir mettre nos produits et nos technologies innovants et fiables au service des praticiens et des patients américains pour leur plus grande satisfaction. »

Prochain communiqué : Résultats de l’exercice 2017-18 : mercredi 17 octobre 2018, après la clôture du marché.

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2018, Amplitude Surgical employait près de 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros.

