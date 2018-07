Amplitude Surgical : 2017-18 : un exercice d’accomplissement

Regulatory News:

Amplitude Surgical (Paris:AMPLI) (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce son chiffre d’affaires pour l’exercice 2017-18.

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Le franchissement du seuil de 100 M€ de chiffre d’affaires illustre la bonne dynamique d’Amplitude Surgical avec une croissance organique ininterrompue depuis sa création en 1997. La poursuite de notre stratégie d’innovation, nos développements, notamment sur le très important marché américain, et notre bonne structure financière, continueront de porter notre croissance et nos performances économiques et financières futures avec l’objectif d’un doublement du chiffre d’affaires en 5 ans. »

Chiffre d’affaires T4 2017-18 30/06/2018 30/06/2017 Variation Variation à

données

comparables* En K€ - Normes IFRS France 16 223 13 883 16,9% 7,8% International 10 569 10 285 2,8% 9,4% Dont filiales 7 118 7 400 -3,8% 5,3% Dont Distributeurs 3 451 2 885 19,6% 19,7% Total 26 791 24 168 10,9% 8,5% Chiffre d’affaires FY 2017-18 30/06/2018 30/06/2017 Variation Variation à

données

comparables* En K€ - Normes IFRS France 63 636 58 145 9,4% 7,2% International 36 710 35 192 4,3% 9,8% Dont filiales 26 633 25 380 4,9% 12,5% Dont Distributeurs 10 077 9 812 2,7% 2,8% Total 100 346 93 337 7,5% 8,2%

* à changes et périmètres constants

Sur l’exercice 2017-18, clos au 30 juin 2018, Amplitude Surgical a maintenu une bonne dynamique commerciale avec un chiffre d’affaires de 100,3 M€, en hausse de +7,5% et de +8,2% à données comparables (changes et périmètres constants).

Sur le seul 4ème trimestre (avril - juin), le chiffre d’affaires ressort à 26,8 M€, en augmentation de +10,9% et de +8,5% à données comparables.

Sur le marché français, Amplitude Surgical poursuit sa bonne croissance, avec un chiffre d’affaires annuel de 63,6 M€, +9,4%, et de 16,2 M€, +16,9%, au 4ème trimestre. Le renforcement des équipes, avec la prise en gestion directe des territoires clés dans l’Est et en Ile de France menant au recrutement de nombreux chirurgiens, a permis au Groupe de poursuivre ses gains de part de marché. Le chiffre d’affaires a également bénéficié des ventes hors Groupe de la filiale industrielle SOFAB désormais totalement consolidée.

A l’international également, les ventes d’Amplitude Surgical continuent de progresser fortement à 36,7 M€ sur l’exercice, en hausse de +9,8% à changes constants, bénéficiant surtout de la bonne performance des filiales, 26,6 M€ en progression de +12,5% à changes constants.

Sur l’exercice, l’activité des filiales du Groupe, qui représente désormais 73% des ventes internationales, au-delà du marché français, a notamment bénéficié du dynamisme des marchés australien, suisse et du Benelux ainsi que de la contribution, pour plus de 2 M€ des nouvelles filiales au Japon et en Afrique du Sud.

Pour la 4ème année de commercialisation des produits Novastep, les solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), leur chiffre d’affaires s’inscrit à 6,6 M€, en progression de près de +9%, pour atteindre 7% des ventes du Groupe avec plus de 50% de l’activité réalisée à l’international.

Bon niveau de trésorerie à fin juin

Avec près de 30 M€ de trésorerie à la clôture de l'exercice 2017/2018, Amplitude Surgical dispose des moyens nécessaires pour financer sa croissance.

Évènements récents

Amplitude Surgical vient de lancer la tige EVOK®, tige fémorale droite sans ciment. Après avoir obtenu le marquage CE, Amplitude Surgical va prochainement entamer la commercialisation de ce produit à forte valeur ajoutée ;

Aux Etats-Unis, Amplitude Surgical a signé un contrat avec un distributeur en Illinois. Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie orthopédique et accompagné de 5 collaborateurs, cet agent va rapidement présenter le portefeuille d’Amplitude auprès des principaux utilisateurs de l’état ;

Au niveau industriel, la nouvelle salle blanche récemment certifiée a livré ses premiers lots en juin. Rappelons que l’internalisation de cette importante étape de la production aura un impact bénéfique sur l’EBITDA du Groupe dès l’exercice 2018-19.

Prochain communiqué : Résultats de l’exercice 2017-18 : mercredi 17 octobre 2018, après la clôture du marché.

À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2018, Amplitude Surgical employait près de 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros.

