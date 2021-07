Amplitude Surgical : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Regulatory News:

Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME) (Paris:AMPLI) (« Amplitude » ou le « Groupe »), est le leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs.

Au titre du contrat de liquidité confié à ODDO BHF portant sur les actions de la société AMPLITUDE SURGICAL (FR0012789667), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité, à la date du 30 juin 2021 :

- 47 540 titres

- 146 207,77€ en espèces

A la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

- 75 320 titres

- 89 951,9€ en espèces

Au cours du premier semestre 2021, il a été négocié un total de :

- 50 924 actions à l'achat représentant 415 transactions pour un montant global de 108 660 €

- 55 088 actions à la vente représentant 307 transactions pour un montant global de 120 888,1 €

Prochain communiqué

Résultats annuels 2020-21 : mercredi 20 octobre 2021, après la clôture du marché.

À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2021, Amplitude Surgical employait 443 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 95,5 millions d’euros.

Annexe – Détail des transactions du premier semestre 2021

ACHATS VENTES Date Transactions achats Dont nombre de titres Pour un montant de Transactions vente Dont nombre de titres Pour un montant de 29/01/2021 3 1100 2259 11 2325 4823,8 01/02/2021 1 1 2,1 2 1001 2112,1 02/02/2021 12 2265 4764,7 1 20 42,2 03/02/2021 1 1 2,1 5 1252 2644,2 04/02/2021 2 300 638 4 1001 2132,1 05/02/2021 7 1501 3152,1 0 0 0 08/02/2021 3 70 147,7 5 700 1483 09/02/2021 1 1 2,1 1 1 2,1 10/02/2021 1 500 1050 4 742 1566,6 11/02/2021 0 0 0 4 645 1362,4 12/02/2021 0 0 0 4 211 446,3 15/02/2021 1 1 2,1 1 1 2,1 16/02/2021 2 713 1504,4 1 1 2,1 17/02/2021 3 281 592,9 1 1 2,1 18/02/2021 2 6 12,7 1 1 2,1 19/02/2021 0 0 0 2 500 1055 22/02/2021 3 501 1057,1 0 0 0 23/02/2021 0 0 0 2 2 4,2 24/02/2021 0 0 0 2 801 1690,1 25/02/2021 2 500 1055 2 100 211 26/02/2021 1 1 2,1 1 1 2,1 01/03/2021 1 1 2,1 3 376 796,1 02/03/2021 1 319 673,1 1 1 2,1 03/03/2021 16 3135 6547,6 0 0 0 04/03/2021 3 254 523,2 3 2001 4222,1 05/03/2021 1 1 2,1 1 1 2,1 08/03/2021 16 2249 4668 10 4400 9315 09/03/2021 7 478 1004,8 2 251 532,1 10/03/2021 8 170 359,9 1 1 2,1 11/03/2021 6 1067 2238,1 4 901 1910,1 12/03/2021 0 0 0 1 300 636 15/03/2021 2 82 173 3 436 928,7 16/03/2021 5 201 424,1 5 1065 2258,4 17/03/2021 5 134 283 1 1 2,1 18/03/2021 13 253 532,4 1 1 2,1 19/03/2021 5 225 472,5 1 1 2,1 22/03/2021 13 289 606,9 2 2 4,2 23/03/2021 4 592 1238,7 11 1612 3428,4 24/03/2021 5 131 277,4 4 333 710,9 25/03/2021 4 650 1366 1 1 2,1 26/03/2021 0 0 0 14 8000 18690 29/03/2021 2 1001 2202,3 1 1 2,3 30/03/2021 3 101 218,2 3 1000 2210 31/03/2021 2 111 246,9 4 408 930,8 01/04/2021 6 300 671 2 101 227,3 06/04/2021 20 2710 5931,6 8 1443 3230,9 07/04/2021 12 441 963 0 0 0 08/04/2021 10 401 866,2 4 62 135,8 09/04/2021 0 0 0 3 840 1831,2 12/04/2021 6 1001 2141,3 1 1 2,2 13/04/2021 1 1 2,1 1 1 2,1 14/04/2021 1 1 2,1 4 197 421,6 15/04/2021 9 647 1378,1 1 1 2,1 16/04/2021 2 1001 2132,1 2 2 4,3 19/04/2021 0 0 0 2 4 8,5 20/04/2021 0 0 0 3 1179 2516,1 21/04/2021 8 174 368,9 1 1 2,1 22/04/2021 15 1328 2805,4 1 1 2,1 23/04/2021 2 500 1055 1 1 2,1 26/04/2021 10 3916 8166,2 12 1701 3617,1 27/04/2021 1 57 122 7 1296 2806,8 28/04/2021 4 74 158,4 4 156 337 29/04/2021 6 414 886 1 1 2,1 30/04/2021 3 457 978 3 102 223,3 03/05/2021 6 428 922,2 4 20 43,8 04/05/2021 6 757 1611,6 0 0 0 05/05/2021 9 2150 4516 2 145 310,3 06/05/2021 3 261 553,3 3 601 1286,1 07/05/2021 1 1 2,1 1 1 2,1 10/05/2021 7 641 1360,9 4 801 1719,1 11/05/2021 5 1155 2452,1 0 0 0 12/05/2021 1 1 2,1 2 3 6,4 13/05/2021 1 1 2,1 2 6 12,8 14/05/2021 3 201 428,1 1 1 2,1 17/05/2021 3 244 517,3 0 0 0 18/05/2021 2 200 430 7 1347 2907,9 19/05/2021 2 30 64,5 2 2 4,4 20/05/2021 1 1 2,2 3 503 1081,5 21/05/2021 2 55 118,8 3 98 211,7 24/05/2021 0 0 0 3 21 46 25/05/2021 4 667 1439,1 8 413 904,5 26/05/2021 7 1763 3787,8 3 500 1085 27/05/2021 1 1 2,2 4 799 1734,7 28/05/2021 1 422 915,7 7 1827 4042,9 31/05/2021 0 0 0 4 1300 2884 01/06/2021 7 403 886,6 2 101 224,2 02/06/2021 4 801 1755,2 0 0 0 03/06/2021 2 2 4,4 1 1 2,2 04/06/2021 2 98 214,6 2 1001 2192,2 07/06/2021 0 0 0 2 190 419,9 08/06/2021 2 30 66 1 10 22,1 09/06/2021 2 200 440 2 111 245,2 10/06/2021 1 1 2,2 0 0 0 11/06/2021 0 0 0 1 1 2,2 14/06/2021 6 2162 4890 15 4435 10246,8 15/06/2021 4 859 1898,4 1 1 2,2 16/06/2021 3 328 715,1 2 4 8,8 17/06/2021 2 645 1406,1 1 1 2,2 18/06/2021 5 211 458,2 1 1 2,2 21/06/2021 1 1 2,2 2 251 547,2 22/06/2021 3 258 557,3 1 1 2,2 23/06/2021 6 931 1997,4 4 468 1025,6 24/06/2021 2 401 874,2 1 1 2,2 25/06/2021 1 1 2,2 1 1 2,2 28/06/2021 1 1 2,2 1 1 2,2 29/06/2021 4 261 568,9 1 1 2,2 30/06/2021 9 1742 3858,9 10 2630 6098,7 Total 415 50924 108660 307 55088 120888,1

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210722005048/fr/