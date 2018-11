Amplitude Surgical : Mise à disposition du document de référence 2018 comprenant le rapport financier annuel 2018

Regulatory News:

Amplitude Surgical (Paris:AMPLI) (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieur, annonce la mise à disposition de son document de référence 2018.

Le document de référence pour l’exercice clos le 30 juin 2018, incluant le rapport financier annuel, a été déposé le 31 octobre 2018 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D.18-0906.

Le document de référence inclut notamment :

le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 30 juin 2018 ;

le rapport sur le gouvernent d’entreprise établie par le Conseil d’administration ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ; et

les informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale.

Le document de référence peut être consulté sur le site internet d’Amplitude Surgical (www.amplitude-surgical.com) dans la rubrique « Documentation rapports financiers » et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Le document de référence imprimé est également disponible sans frais au siège social d’Amplitude Surgical, 11, Cours Jacques Offenbach, 26000 Valence, France.

À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2018, Amplitude Surgical employait près de 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros.

