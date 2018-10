Amplitude Surgical - exercice 2017-18 : chiffre d’affaires supérieur à 100 M, en hausse de +8% à données comparables, et forte croissance de l’EBITDA, +17%

Regulatory News:

Amplitude Surgical (Paris:AMPLI) (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce ses résultats annuels 2017-18.

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Notre croissance soutenue, avec le franchissement du seuil de 100 M€ de chiffre d’affaires, et la progression de notre rentabilité attestent de la pertinence et de la qualité d’exécution de la stratégie d’Amplitude Surgical. Le renforcement de nos structures, après d’importants investissements industriels et commerciaux, conforte notre ambition de doubler notre chiffre d’affaires en 5 ans grâce, notamment, à notre développement en cours sur le marché américain et à l’enrichissement de notre portefeuille de produits innovants. »

Au cours de l’exercice 2017-18, clos au 30 juin 2018, Amplitude Surgical a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie ciblant des pays à fort potentiel, en particulier les États-Unis, et continué d’enregistrer une progression significative de son activité. Le chiffre d’affaires dépasse les 100 M€, en croissance de +7,5% et de +8,2% à données comparables (changes et périmètres constants). Malgré l’impact négatif des devises et la progression des effectifs, l’EBITDA du Groupe enregistre une hausse de +17% à 18,1 M€, soit une marge en amélioration de +140 pb à 18%.

Faits marquants :

Au cours de l’exercice, Amplitude Surgical a : en France, poursuivi la dynamisation de la force commerciale et renforcé son maillage du marché avec l’intégration de plusieurs sociétés d’agents commerciaux, dans la région Est et en Ile de France ; conforté son intégration industrielle avec l’acquisition du solde de 50% des actions du groupe Sofab Orthopédie, spécialisé dans la fabrication de haute précision pour les implants ; et achevé les travaux d’une salle blanche ISO 5, à la pointe de la technologie, sur son site de Valence, opérationnelle depuis juin 2018.

Post clôture, le Groupe a : début septembre, réalisé la première pose d’une prothèse de genou ANATOMIC® aux États-Unis, premier marché mondial, à l’hôpital de Champaign dans l’Illinois. Depuis, la croissance du marché américain est lancée avec de nouveaux chirurgiens clients et de nouveaux distributeurs qui choisissent Amplitude Surgical ; poursuivi le renforcement de sa présence sur le marché français avec la création de sa filiale Amplitude Sud ; et renforcé son organisation avec la nomination de Madame Muriel Benedetto Marmilloud au poste crée de Directeur des opérations (COO). Rapportant directement au Président Directeur Général, elle aura en charge le pilotage des services R&D, Supply chain et Qualité & Affaires réglementaires, afin d’assurer la maitrise totale de toute la chaine de valeur logistique et poursuivre la structuration des opérations pour accompagner le développement de l’entreprise à l’international tout en répondant aux évolutions réglementaires futures.



Synthèse financière – données à taux courants : En M€ - Normes IFRS 2017-18 2016-17 Var. Chiffre d’affaires 100 336 93 356 +7,5% Marge brute 75 743 70 519 +7,4% En % du CA 75,5% 75,6% - Dépenses commerciales & marketing 39 933 38 626 +3,4% Dépenses administratives 10 958 9 321 +17,6 Dépenses de R&D 6 784 7 072 -4,1% EBITDA 18 068 15 500 +16,6% En % du CA 18,0% 16,6% Résultat Opérationnel Courant 2 264 17 Charges nettes opérationnelles non courantes -2 503 -1 063 Résultat Opérationnel -239 -1 046 Résultat financier -8 129 -8 510 Résultat Net - part du Groupe -9 446 -12 052 Dette financière nette 93 697 80 043 Trésorerie nette de clôture 29 338 41 610

EBITDA de 18,1 M€ et marge en amélioration de +140 pb à 18%, malgré l’impact négatif des devises

Sur l’exercice 2017-18, Amplitude Surgical a poursuivi sa forte croissance d’activité avec un chiffre d’affaires de 100,3 M€, en hausse de +7,5% et de +8,2% à données comparables (changes et périmètres constants).

Cette performance résulte d’une dynamique commerciale soutenue, tant sur le marché français, +9,4% à 63,6 M€, où le Groupe continue de largement surperformer le marché, qu’au niveau des filiales internationales, +12,5% à taux constants à 26,6 M€. Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), décollent et atteignent 6,6 M€ sur l’exercice avec une hausse de +50% de l’international, en particulier sur le marché américain.

La marge brute ressort à 75,5%, stable par rapport au niveau de l’exercice 2016-17, les bénéfices de l’intégration industrielle, suite à l’acquisition de Sofab, compensant l’impact négatif des devises, notamment, real brésilien et dollars australien et américain.

Sur l’exercice, le Groupe a poursuivi ses investissements, notamment humains, pour conquérir et développer ses marchés cibles. Ainsi, au 30 juin 2018, les effectifs d’Amplitude Surgical ressortent à 428 collaborateurs, contre 368 à fin juin 2017 ; un tiers de cette progression est liée aux collaborateurs des sociétés acquises par le Groupe sur la période. Les charges de personnel ont ainsi progressé de +14% à 26,6 M€. Parallèlement, pour la R&D, Amplitude Surgical a stabilisé le budget, à 6,8 M€, et les équipes, à 64 collaborateurs.

Compte tenu d’une stabilisation des frais de structure, l’EBITDA du Groupe ressort en augmentation de +16,6% à 18,1 M€, soit une marge d’EBITDA en hausse de +140 pb à 18%. La baisse des principales devises a impacté l’EBITDA à hauteur de 0,4 M€. Après retraitement des coûts de démarrage des filiales japonaise et américaine, l’EBITDA ressortirait à 19,9 M€, en croissance de +21,3 %, soit à 19,8% du chiffre d’affaires.

Le Résultat Opérationnel Courant de l’exercice s’établit à 2,2 M€, contre un montant proche de zéro en 2016-17, malgré des éléments non récurrents. Le Résultat Opérationnel ressort légèrement en perte de 0,2 M€, contre une perte de 1,0 M€ en 2016-17, suite à la comptabilisation d’une nouvelle dotation de 2,6 M€ pour provisionner l’intégralité du risque sur le litige avec l’URSSAF lié à la « Taxe promotion des dispositifs médicaux ».

Le Résultat financier est une perte de 8,1 M€. Au-delà d’un coût de la dette de 6,5 M€, il reflète également des impacts de changes nets pour 2,8 M€, attribuables au renforcement de l’euro par rapport aux dollars américain et australien ainsi qu’au real brésilien, et un produit financier de 1,2 M€ lié à la finalisation de l’acquisition du groupe Sofab à un prix moins élevé qu’anticipé.

La charge d’impôts résulte essentiellement des impôts des filiales étrangères.

Le résultat net part du groupe est une perte de 9,4 M€, contre une perte de 12,1 M€ en 2016-17.

Excèdent de trésorerie opérationnelle de 4,9 M€ - Trésorerie nette de 29,3 M€ à fin juin 2018

Le flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle a doublé sur l’exercice, à 4,9 M€, grâce au bon niveau de l’EBITDA et à la maitrise du besoin en fonds de roulement, quasi stable, malgré la progression de l’activité. L’augmentation de 4,5 M€ des stocks d’instruments et d’implants est pour moitié attribuable au démarrage de l’activité commerciale de la filiale américaine.

Les investissements se sont élevés à 13,8 M€, en recul par rapport aux 32,3 M€ de l’exercice précédent, notamment attribuables à l’acquisition des agents en France pour 5,4 M€ et l’achèvement de la salle blanche de Valence pour 2,0 M€. Par ailleurs, le Groupe a décaissé 2,4 M€ pour solder deux litiges, intégralement provisionnés.

Ainsi, à fin juin 2018, le Groupe dispose d’une structure financière solide avec une Trésorerie et équivalents de trésorerie de 29,6 M€. La Dette Financière Nette du Groupe ressort à 93,7 M€, soit un gearing (ratio Dette Financière Nette / Capitaux Propres) de 0,99, contre 0,77 à fin juin 2017.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires T1 2018-19, 22 novembre 2018, après la clôture.

À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2018, Amplitude Surgical employait 428 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181017005751/fr/