Amplitude Surgical : – chiffre d'affaires annuel consolidé de 95,5 M en hausse de +10% à taux constants

Amplitude Surgical (Paris:AMPLI) (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME) (« Amplitude » ou le « Groupe »), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice fiscal 2020-21.

Olivier Jallabert, Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « L’activité d’Amplitude Surgical a été impactée une grande partie de l’exercice écoulé et ce sur la majorité de ses marchés par la situation sanitaire liée à la COVID-19 et notamment, la mise en place des restrictions d’accès aux blocs opératoires. L’activité du Groupe ressort toutefois en hausse de 10,0% à taux constants par rapport à l’exercice précédent qui avait subi un arrêt quasi-total de l’activité à partir de mi-mars 2020. Novastep poursuit par ailleurs sa croissance dynamique pour représenter aujourd’hui 13,4% du chiffre d’affaires du Groupe, avec une progression de 53,5% à taux constants ».

Chiffre d’affaires T4 2020-21 30/06/2021 30/06/2020 Variation à taux

courants Variation à taux

constants En K€ - Normes IFRS France 14 002 7 102 97,1% 97,1% International 7 988 4 735 68,7% 71,3% Dont filiales 5 977 3 676 62,6% 65,9% Dont Distributeurs 2 012 1 060 89,8% 90,1% Total 21 990 11 838 85,8% 86,8%

Chiffre d’affaires FY 2020-21 30/06/2021 30/06/2020 Variation à taux

courants Variation à taux

constants En K€ - Normes IFRS France 62 391 55 227 13,0% 13,0% International 33 110 33 059 0,2% 5,2% Dont filiales 25 192 24 292 3,7% 10,5% Dont Distributeurs 7 919 8 767 -9,7% -9,6% Total 95 502 88 286 8,2% 10,0%

Au cours de l’exercice 2020-21 clos au 30 juin 2021, Amplitude Surgical a enregistré un chiffre d’affaires de 95,5 M€, en hausse de 8,2% et de 10,0% à taux de change constants. L’activité a été significativement impactée sur la majorité des marchés du Groupe à partir d’Octobre 2020 par la situation liée au COVID-19 avec des restrictions d’accès aux blocs opératoires se traduisant par des reports des interventions chirurgicales programmées. Cet impact a été toutefois moindre pour le Groupe comparé à l’arrêt quasi-total de toute activité lors du dernier trimestre de l’exercice précédent.

Au cours du dernier trimestre de l’exercice, l’activité d’Amplitude Surgical ressort en hausse de 86,8% à taux constants.

En France, le chiffre d’affaires s’inscrit à 62,4 M€, en progression de +13%. Au cours de l’exercice, l’activité a été impactée négativement à partir du deuxième trimestre par les vagues successives du COVID-19 alors que lors de l’exercice précédent, l’impact négatif avait eu lieu uniquement sur le dernier trimestre de l’exercice et ce d’une manière plus importante. La France représente 64% du chiffre d’affaires annuel ;

L’activité internationale du Groupe ressort à 33,1 M€, en légère progression de +0,2% et de +5,2% à taux constants. Les filiales du Groupe enregistrent une hausse à taux constants de 10,5% à 25,2 M€. L’activité des filiales a été notamment impactée de manière négative par la situation sanitaire liée au COVID-19 au Brésil et en Allemagne ainsi que par l’arrêt de l’activité du Groupe au Japon, alors que l’activité de Novastep aux Etats-Unis ressort en forte croissance. L’activité avec les distributeurs enregistre une baisse de -9,6% à 7,9 M€ ;

L’activité directe d’Amplitude Surgical (marché français et filiales internationales), qui représente près de 92% des ventes totales du Groupe, enregistre une progression de +12,2% à taux constants ;

Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), poursuivent leur croissance et ressortent à 12,8 M€ (+53,5% à taux constants). L’activité de Novastep représente 13,4% du chiffre d’affaires du Groupe.

À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2021, Amplitude Surgical employait 443 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 95,5 millions d’euros.

