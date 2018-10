Amplitude Surgical : nomination de Madame Muriel Benedetto au poste crée de Directeur des opérations

Regulatory News:

Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME) (Paris:AMPLI), acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs annonce la nomination de Madame Muriel Benedetto Marmilloud au poste crée de Directeur des opérations (COO). Elle reportera directement à Olivier Jallabert, Président Directeur Général et fondateur d’Amplitude Surgical.

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « L’ensemble des collaborateurs d’Amplitude Surgical et moi-même sommes ravis d’accueillir Muriel Benedetto Marmilloud au poste créé de Directeur des opérations. Muriel est une dirigeante reconnue pour son approche centrée sur l’innovation, sa connaissance des marchés internationaux, et plus particulièrement celui des États-Unis ; son expérience et sa vision stratégique seront très appréciable à la croissance de notre Groupe, à son déploiement international et à l’enrichissement de son portefeuille de produits innovants. »

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur Arts et Métiers ECAM Lyon, Muriel Benedetto Marmilloud est forte d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur des dispositifs médicaux orthopédiques. Elle a notamment été directeur global d’une ligne de produit réalisant plus de 1 milliard de dollars chez Zimmer Biomet, leader mondial du secteur.

Muriel Benedetto Marmilloud travaillera aux côtés du Président Directeur Général, Olivier Jallabert, plus concentré sur les développements stratégiques du Groupe, et notamment le développement international. Elle aura en charge le pilotage des services R&D, Supply chain et Qualité & Affaires réglementaires, afin d’assurer la maitrise totale de toute la chaine de valeur logistique. En étroite collaboration avec les équipes actuelles, elle aura également pour mission de poursuivre la structuration des opérations pour accompagner le développement de l’entreprise à l’international et répondre aux évolutions réglementaires futures.

À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2018, Amplitude Surgical employait près de 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros.

