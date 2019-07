Amplitude Surgical : un chiffre d'affaires annuel 2018-19 de 102,6 M en croissance de 3,0% à taux constants

Regulatory News:

Amplitude Surgical (Paris:AMPLI) (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce son chiffre d’affaires annuel pour l’exercice 2018-19.

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Amplitude Surgical affiche sur l’ensemble de l’exercice 2018-19 une croissance de 3,0% à taux constants malgré une croissance stable au dernier trimestre compte-tenu d’une baisse ponctuelle de l’activité avec les distributeurs. La croissance de l’activité à l’international est principalement portée par une forte croissance du chiffre d’affaires généré aux Etats-Unis, en particulier par Novastep. Nos pays matures enregistrent une performance résiliente et la France continue de gagner des parts de marchés dans un contexte de baisse des prix. Nous restons confiants quant à la trajectoire de croissance du Groupe avec, en parallèle, la mise en place de mesures d’optimisation de la performance opérationnelle afin de continuer à délivrer une croissance rentable. »

Chiffre d’affaires T4 2018-19 30/06/2019 30/06/2018 Variation Variation à données comparables* En M€ - Normes IFRS France 15,7 16,2 -3,2% +2,7% International 10,3 10,6 -2,7% -2,1% Dont filiales 7,6 7,1 +6,0% +6,9% Dont Distributeurs 2,7 3,5 -20,7% -20,8% Total 26,0 26,8 -3,0% +0,7%

Chiffre d’affaires FY 2018-19 30/06/2019 30/06/2018 Variation Variation à données comparables* En M€ - Normes IFRS France 65,5 63,6 +3,0% +3,0% International 37,0 36,7 +0,9% +3,1% Dont filiales 27,1 26,6 +1,9% +5,0% Dont Distributeurs 9,9 10,1 -1,8% -1,8% Total 102,6 100,3 +2,2% +3,0%

(*) A taux de change et périmètre constants. Les variations sont déterminées par application des taux N-1 sur le chiffre d’affaires N

Sur l’exercice 2018-19, clos au 30 juin 2019, Amplitude Surgical a enregistré un chiffre d’affaires de 102,6 M€, en hausse de +2,2% et de +3,0% à taux de change constants malgré un quatrième trimestre stable.

En France , Amplitude Surgical continue de gagner des parts de marché avec de nouveaux clients. Le chiffre d’affaires annuel s’inscrit à 65,5 M€, en progression de +3,0%, malgré deux baisses de prix de respectivement 1,8% et 3,0% en juillet 2018 et en mai 2019.

L'activité internationale du Groupe poursuit sa croissance, +3,1% à taux constants sur l'exercice, soutenue par la solide performance des filiales sur le quatrième trimestre (+6,9%). Celles-ci enregistrent une croissance de 5,0% à 27,1 M€ sur l'ensemble de l'année. La baisse ponctuelle de l'activité des distributeurs sur le dernier trimestre (-20,8% à taux constants), compte-tenu d'un effet de base défavorable (+20% le dernier trimestre de l'exercice précédent), vient impacter la performance annuelle des distributeurs qui ressort quasiment stable à -1,8% à 9,9 M€.

Le chiffre d’affaires généré aux Etats-Unis s’inscrit en forte hausse à +62,6% sur le quatrième trimestre à 1,0 M$ et +19,4% à 3,2M$ sur l’ensemble de l’exercice, porté par Novastep.

L’activité directe d’Amplitude Surgical (marché français et filiales internationales) affiche une progression de 3,6% à taux constants et représente plus de 90% des ventes du Groupe.

Les ventes de Novastep , solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), continuent de progresser, en France (+18,0% sur l'exercice) ainsi qu'aux États-Unis (plus de 35% de croissance sur le trimestre). La part des ventes internationales de Novastep atteint près de 54%. L'activité de Novastep représente environ 7,6% du chiffre d'affaires d'Amplitude Surgical.

Les mesures d'optimisation de la performance permettront à court terme à Amplitude Surgical de profiter au mieux de l'intégration de son outil industriel, d'optimiser l'utilisation des ressources et d'améliorer la performance financière afin de conforter le désendettement de la société.

Avec près de 20 M€ de trésorerie à la clôture de l'exercice 2018/2019, Amplitude Surgical dispose des moyens nécessaires pour financer sa croissance, et ne prévoit aucunement de faire appel au marché.

Évènements récents :

Lancement de la première application en réalité augmentée destinée à la consultation patient : AKnee

Présentation des produits Novastep au GFAS à Annecy

Novastep a organisé 2 jours de symposium avec près de 150 chirurgiens en provenance de 6 pays.

Participation au Congrès AAOS (“American Academy of Orthopaedic Surgeons”) à Las Vegas

La participation d’Amplitude Surgical à ce congrès a été une formidable opportunité pour présenter Amplivision et la prothèse de genou Anatomic® à de nombreux chirurgiens ainsi qu’à des distributeurs américains.

Prochain communiqué

Résultats annuels 2018-19 : mercredi 23 octobre 2019, après la clôture du marché.

À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2019, Amplitude Surgical employait 436 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 103 millions d’euros.

