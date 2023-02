Amundi ETF : les actions émergentes deviennent plus intéressantes

Si les actions émergentes ont connu une année 2022 difficile, Amundi ETF juge que le changement de régime sur les marchés et la réouverture de la Chine rendent désormais cette classe d’actifs bien plus intéressante. Il a identifié trois principaux facteurs de soutien pour les actions émergentes.



Amundi ETF cite la dépréciation du dollar américain : après sa forte appréciation en 2022, le dollar est maintenant sur une trajectoire baissière, le cycle de hausse de taux de la Fed touchant probablement à sa fin.



Comme autre atout des marchés émergents, il met en avant le différentiel de croissance économique avec les marchés développés qui joue en faveur des premiers, leur part dans le PIB mondial augmentant progressivement.



Enfin, Amundi ETF considère que les valorisations sont intéressantes : les actions émergentes apparaissent comme l'une des classes d'actifs les moins bien valorisées. " Elles offrent en effet des valorisations intéressantes à la fois en absolu et en relatif par rapport aux actions des marchés développés ", précise-t-il.