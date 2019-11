Amundi Immobilier, La Française et la CAVP réalisent une acquisition en share deal

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amundi Immobilier pour le compte des fonds qu’elle gère, La Française pour le compte de l’ERAFP, et la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) ont acquis en share deal, auprès de Ardian et de LaSalle Investment Management, l’immeuble emblématique West Bridge, complexe de bureaux situé à Levallois-Perret.D'une surface totale de 28 000 mètres carrés, cet ensemble immobilier de bureaux est actuellement en cours de restructuration, par Baumschlager Eberle Architecture, dans le but de répondre aux nouvelles normes de performance environnementale et de bien-être des utilisateurs.Lors de la livraison prévue à fin 2020, West Bridge comprendra deux restaurants, un auditorium double hauteur, deux jardins et des espaces de co-working répartis sur huit étages ainsi qu'un rooftop offrant une vue à 360°. Il sera entièrement loué à la société WPP dans le cadre d'un bail en l'état futur d'achèvement (BEFA) de 12 ans ferme." Nous sommes ravis de cette première acquisition en partenariat avec La Française et la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, opération dans laquelle Amundi immobilier a joué un rôle moteur " a commenté Jean-Marc Coly, Directeur Général d'Amundi Immobilier.