Amundi Immobilier a annoncé l’acquisition d’un portefeuille de cinq actifs de bureaux Core en Allemagne, auprès du fonds d’investissement « Deutschland Top 5 » de Warburg-HIH Investi. Construits entre 2000 et 2013, les actifs sont situés dans le quartier central des affaires de trois des cinq plus grandes agglomérations allemandes (Berlin, Francfort, Hambourg) et bénéficient d’emplacements privilégiés.Ces immeubles, d'une surface totale de 70 000m², sont loués à des locataires de premier plan.Quatre des cinq actifs sont déjà loués à plusieurs locataires et l'immeuble " Oper 46 ", situé à Francfort, est exclusivement loué pour une durée de quinze ans à une société de coworking.Dans le cadre de cette transaction, Amundi immobilier a été conseillée par L'Etoile Properties pour la partie commerciale, Clifford Chance pour la partie juridique et Drees & Sommer pour les aspects techniques.