Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amundi Immobilier annonce l’acquisition, pour le compte des fonds qu’elle gère, de la tour Majunga, située sur l’esplanade de la Défense, premier quartier d’affaires européen. Cette acquisition est réalisée aux côtés d’un consortium d’investisseurs emmenés par Mirae Asset Daewoo. La tour d'une hauteur de 195 m est constituée de 3 plans asymétriques accolés et abrite des jardins d'étages jouant un rôle de régulateur thermique ainsi que des loggias ou des balcons offrant un accès extérieur à chaque étage.D'une superficie totale de 67 036 mètres carrés sur 45 étages, Majunga est actuellement loué à AXA Investment Managers et Deloitte.Sangwook Nam, Directeur Général de Mirae Asset Daewoo, déclare : " Pour notre première acquisition en France, nous avons examiné plusieurs opportunités avec notre conseiller Deloitte. Nous avons naturellement choisi Paris La Défense, le plus grand quartier d'affaires d'Europe, et Majunga Tower, un nouvel immeuble de référence aux normes exigeantes.