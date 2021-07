Amundi Physical Metals plc

Amundi Physical Metals plc: Communiqué de mise à disposition



19-Juil-2021 / 18:35 CET/CEST

Amundi Physical Metals plc (« l'Emetteur ») AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC («l'ETC ») série de titres de créance de droit irlandais Communiqué de mise à disposition : - du rapport annuel et, -du premier supplément (le « Supplément ») au Prospectus de Base Paris, le 19 juillet 2021 L'Emetteur annonce avoir mis à la disposition du public : le 29 juin 2021, le rapport annuel pour l'exercice clos le 31 mars 2021

le 19 juillet 2021, le premier Supplément au Prospectus de Base de l'ETC approuvé par la Banque Centrale d'Irlande le 19 mai 2021. Le Supplément a été approuvé par la Banque Centrale d'Irlande le 16 juillet 2021. Le rapport annuel, le Prospectus de Base et le Supplément peuvent être consultés sur le site Internet d'Amundi ETF (www.amundietf.com). Des exemplaires du rapport annuel, du Prospectus de Base et du Supplément sont disponibles sur demande au siège social de l'Emetteur, 2nd Floor Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlande. Fichier PDF dépôt réglementaire



