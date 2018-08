Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amundi a collecté au deuxième trimestre 2,6 milliards d'euros après avoir décollecté un an plus tôt. La société de gestion cotée a dévoilé également un résultat net part du groupe de 234 millions d'euros sur la même période, en hausse de 14,3%. Ajusté des amortissement des contrats de distribution de UniCredit, SG et Bawag, ainsi que des coûts d'intégration de Pioneer, il ressort à 252 millions (+12,2%). Son résultat brut d'exploitation ajusté a progressé de son côté de 1% à 337 millions d'euros. Le chiffre d'affaires trimestriel d'Amundi, enfin, a reculé de 1,5% à 677 millions d'euros.Les commissions de surperformance ont particulièrement souffert : -16% à 36 millions.Sur l'ensemble du semestre, le résultat net part du groupe d'Amundi a progressé de 11,8% à 454 millions d'euros. En données ajustées, il a atteint 492 millions, en hausse de 13,6%. Son résultat brut d'exploitation ajusté s'est apprécié de 5,2% à 664 millions. Enfin, son chiffre d'affaires s'est stabilisé à 1,34 milliard d'euros.Au premier semestre, la collecte s'est élevée à 42,4 milliards d'euros contre un objectif annuel moyen de 50 milliards. L'effet marché a été légèrement négatif (-2,1 milliards d'euros). Les encours gérés par Amundi atteignaient ainsi 1 466 milliards d'euros au 30 juin 2018.