Amundi complète sa gamme d'ETF dédiés à l'investissement responsable en lançant “Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR”. Il permet de s’exposer de manière diversifiée au marché des obligations court terme libellées en euro, émises par des entreprises possédant de solides références ESG. Cet EDF offre une exposition aux obligations d'entreprises " Investment Grade ", ayant une échéance comprise entre 0 et 3 ans.Les émetteurs sont notés en fonction de leur performance ESG. Les sociétés impliquées dans le secteur de l'alcool, tabac, armes militaires, armes à feu à usage civil, jeux de hasard, divertissements pour adultes, OGM et énergie nucléaire sont exclues. Le portefeuille obtenu contient plus de 690 titres libellés en euros émis par des sociétés bénéficiant d'une excellente notation ESG.