Amundi annule le versement de son dividende de 3,10 euros par titre

Conformément aux recommandations de la Banque centrale européenne émises le 27 mars dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, applicables au Groupe Crédit Agricole et à ses filiales, Amundi va proposer à son Conseil d’administration de ne pas soumettre à l’Assemblée générale du 12 mai prochain la distribution d’un dividende de 3,10 euros par action au titre de l’exercice 2019, et d’affecter en réserve l’intégralité du résultat de l’année 2019.Au cours du deuxième semestre 2020, le Conseil du gestionnaire d'actifs proposera des orientations en matière de distribution aux actionnaires. Celles-ci pourraient notamment consister dans le paiement d'un acompte sur dividende sur les résultats 2020 ou en un dividende exceptionnel, sous la forme d'une distribution de réserves, laquelle nécessiterait la tenue d'une Assemblée générale.Amundi rappelle qu'elle dispose d'une position de capital solide, avec un ratio de fonds propres durs de 15,9% fin 2019 (incluant le provisionnement du dividende).L'affectation en réserve de l'intégralité du résultat de l'année 2019 aura un effet positif supérieur à 500 points de base sur ce ratio, le portant ainsi à plus de 20%.