Amundi détient désormais la totalité du capital de Fund Channel

Le gestionnaire d'actifs et Fund Channel profitent de cette occasion pour réaffirmer leurs ambitions pour la plateforme dans le métier des services à la distribution de fonds et visent un taux de croissance de 15 % annuel. Fund Channel affiche déjà 200 milliards d'euros d'encours intermédiés.



Guillaume Lesage, Président de Fund Channel et Directeur du pôle Opérations, Services et Technologies d'Amundi déclare : " Amundi a toujours considéré Fund Channel comme une activité stratégique qui rentre dans son métier historique de services à la distribution. En redevenant son unique actionnaire, Amundi entend développer l'offre de Fund Channel pour confirmer son rôle d'acteur incontournable de la distribution de fonds ".





Amundi, l'actionnaire fondateur de Fund Channel, annonce le rachat de la participation de 49,96 % à BNP Paribas Asset Management au capital de l'entreprise pour redevenir dès le début 2021 actionnaire à 100 % de la plateforme de distribution de fonds, sous réserve de l'accord des autorités compétentes.