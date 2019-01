Amundi devient l'unique actionnaire de la fintech Anatec (WeSave)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amundi a annoncé avoir racheté la totalité du capital de la fintech Anatec, plateforme d’agrégation de conseil et d’épargne digitale développée sous la marque WeSave, dont elle détenait jusqu’à présent 49%.Le leader de la gestion d'actifs en Europe souligne que cette transaction s'inscrit " pleinement " dans sa stratégie digitale. " En élargissant sa gamme de solutions, elle renforce sa capacité à servir ses clients distributeurs avec une approche ouverte et agile, dans le but de développer de nouvelles prestations et expertises pour répondre à leurs besoins de transformation digitale ", souligne-t-il.A l'issue de l'opération, Anatec conserve son autonomie opérationnelle et commerciale et sera dirigée par Zakaria Laguel, co-fondateur, et Gaëtan Hoquidant, précédemment Directeur des Opérations chez Fund Channel, joint-venture entre Amundi et BNP Paribas Asset Management à Luxembourg.