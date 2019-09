Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB), l’une des principales institutions financières internationales en Asie, et Amundi annoncent la création de l’Asia Climate Bond Portfolio, un programme d’investissement qui se compose d’un portefeuille obligataire d’un montant de 500 millions de dollars. "Cette initiative vise à accélérer l’action en faveur du climat dans les pays membres de l’AIIB et participer au développement du marché des obligations liées au climat " ont précisé les deux sociétés.En complément de ce portefeuille obligataire d'un montant initial de 500 millions de dollars, ce programme prévoit de mobiliser 500 millions de dollars supplémentaires auprès d'investisseurs institutionnels soucieux de participer à la lutte contre le changement climatique. Ce partenariat intègre aussi un volet éducatif et un accompagnement spécifique des émetteurs sur ce marché.Amundi et AIIB ont ainsi développé un dispositif inédit, le Climate Change Investment Framework, qui prend en considération trois variables - le financement vert, la limitation des risques climatiques et la résistance aux changements climatiques - afin d'analyser la capacité des émetteurs à faire face aux changements climatiques.L'Asia Climate Bond Portfolio investira ainsi dans des obligations vertes à impact, et des obligations conventionnelles émises par les champions du climat de demain, tels que définis par le Climate Change Investment Framework, notamment présents dans les infrastructures et d'autres secteurs productifs. Il commencera à investir en janvier 2020 et déploiera progressivement le capital dans les actifs éligibles sélectionnés.Cette stratégie de dette d'entreprises sur les marchés émergents sera gérée par l'équipe de gestion obligataire pays Emergents d'Amundi, basée à Londres.