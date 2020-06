Amundi lance 8 nouveaux ETF actions répliquant des indices ESG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amundi a annoncé le lancement de 8 nouveaux ETF actions répliquant des indices ESG. Ceux-ci viennent enrichir son offre d’investissement responsable. Le gestionnaire d'actifs précise dans son communiqué que ces nouveaux ETF sont offerts à un prix compétitif dès 0,15% d’OGC (Ongoing charges ou frais courants). L'expert rappelle qu'en 2018, à travers son plan ESG à 3 ans, il a réaffirmé sa volonté d'aligner ses responsabilités fiduciaires et sociétales et de répondre aux attentes croissantes de ses clients en matière d'investissement responsable.Aussi, l'asset manager souligne que la ligne métier ETF, Indiciel et Smart beta s'inscrit pleinement dans cette logique, faisant de l'investissement responsable une de ses priorités stratégiques en termes de développement produits. Il ajoute que celle-ci a également multiplié les innovations pour proposer des solutions ESG sur mesure pour accompagner les investisseurs institutionnels dans leur démarche responsable.Ainsi, dans ce contexte, Amundi annonce le lancement de 8 nouveaux ETF actions répliquant différentes familles d'indices responsables. Cette série comprend quatre ETF actions (Monde, Zone Euro, Europe, US) répliquant la famille d'indices MSCI ESG Universal Select Index permettant aux investisseurs de conserver une exposition large et diversifiée au marché tout en intégrant un premier filtre ESG, trois ETF actions (Monde, Europe, US) répliquant la famille d'indices MSCI Leaders Select 5% Issuer Capped Index qui introduit une approche best in class en sélectionnant les 50% des émetteurs les mieux notés, en terme d'ESG, dans chaque secteur et un ETF répliquant l'indice MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index qui vient compléter l'offre déjà existante d'ETF Amundi SRI actions et obligataires." Avec cette nouvelle série de lancements, nous reconnaissons également qu'une approche unique ne peut satisfaire l'ensemble des investisseurs. Nos clients intègrent des contraintes et poursuivent des objectifs variés. En tant que partenaire et fournisseur de solutions d'investissement, nous nous sommes engagés à proposer des outils simples, prêts à l'emploi qui les aideront à mettre en place facilement leur stratégie ESG en fonction de leurs attentes. Dans cette perspective, nous comptons poursuivre le développement de notre gamme responsable avec d'autres lancements dans un avenir proche " a déclaré Fannie Wurtz, directeur de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta d'Amundi.