Amundi lance un ETF MSCI Europe Climate Action

Aujourd'hui à 11:09 Partager

Amundi annonce l'élargissement de son offre d'ETF climat avec le lancement de l'Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF. Ce fonds bénéficie d'un investissement initial de plus de 500 millions d'euros d'Ilmarinen, le plus grand fonds de pension finlandais. L'Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF réplique un indice conçu pour identifier les 50% des entreprises européennes leaders de leur secteur en terme de positionnement et d'actions relatives à la transition climatique.



Afin d'évaluer, classer et sélectionner ces leaders, la méthodologie de l'indice utilise des mesures telles que l'intensité carbone, les Science Based Targets, la gestion des risques climatiques et les revenus des entreprises. L'indice exclut également les sociétés impliquées dans les armes controversées, le tabac, l'extraction de charbon, les sables bitumineux et les armes nucléaires.



L'Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF sélectionne les entreprises de l'économie réelle qui mettent en place des actions positives pour lutter contre le changement climatique, tout en offrant aux investisseurs une alternative aux ETF ESG ainsi qu'aux ETF Climat liés aux indices PAB et CTB de l'Union Européenne (PAB - Paris-Aligned Benchmark et CTB - Climate Transition Benchmark).



Ilmarinen, qui distribue une pension de retraite à environ 1,1 million de personnes et dispose de 57 milliards d'euros d'actifs, a fait de la durabilité et de la responsabilité un aspect majeur de sa philosophie d'entreprise et de sa stratégie d'investissement depuis plus d'une décennie.