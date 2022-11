Amundi nomme un Directeur général d’Amundi, Moyen-Orient, Afrique et Asie centrale 02/11/2022 | 09:59 Envoyer par e-mail :

Amundi annonce la nomination de Ziad Sikias en tant que Directeur général d'Amundi, Moyen-Orient, Afrique et Asie centrale. Il dispose plus de 20 ans d'expérience dans le développement commercial avec des institutions publiques dans ces régions. Ziad Sikias rejoint Amundi en 2001 en tant que conseiller en investissement, en charge des clients institutionnels du Moyen-Orient. En 2005, il rejoint le bureau d'Amundi à Abu Dhabi en tant que Directeur adjoint puis devient en 2008 Directeur de la Région du Golfe.



Il revient à Paris en 2011 pour développer l'activité avec les institutions publiques en Europe et en Asie centrale.



En 2017, Ziad devient Responsable commercial pour l'Asie centrale, l'Afrique et l'Europe centrale et orientale.





