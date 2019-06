Amundi prévoit une croissance annuelle de 5% du résultat net ajusté entre 2018 et 2022

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre du Plan Moyen Terme 2022 de Crédit Agricole SA, Amundi vise une croissance annuelle du résultat net ajusté de 5% en moyenne entre 2018 et 2022 et un coefficient d’exploitation inférieur ou égal à 53%. Dans le cadre de ce Plan, le gestionnaire d’actifs a confirmé ses objectifs de rentabilité à horizon 2020 : un résultat net comptable d’au moins 1 milliard d’euros et un résultat net ajusté d’au moins 1,05 milliard d’euros. Par ailleurs, le taux de distribution du dividende demeurera à 65%.