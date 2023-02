Amuse-bouches japonais et indiens

Le PIB japonais et l'inflation de gros indienne offrent aux investisseurs asiatiques quelques amuse-gueules ce mardi, avant que les marchés ne se régalent du plat principal plus tard dans la journée - l'inflation américaine.

L'économie japonaise devrait avoir progressé à un rythme annualisé de 2,0 % en octobre-décembre, après une contraction de 0,8 % en juillet-septembre, selon un sondage Reuters auprès des économistes.

Les chiffres de la croissance du quatrième trimestre du Japon arrivent à un moment crucial, quelques semaines seulement avant que le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, ne quitte ses fonctions. Les investisseurs sont aux prises avec la possibilité que la politique ultra-libre de Kuroda prenne fin à son départ.

(PIB du Japon

Kazuo Ueda, un universitaire de 71 ans et ancien décideur de la BOJ, est pressenti pour succéder à Kuroda. Les investisseurs y ont vu un signe que la politique de la BOJ allait devenir belliciste et le yen a fortement augmenté à la fin de la semaine dernière, mais ces paris se sont refroidis depuis.

Se préparant à un changement de politique majeur, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a réduit lundi son exposition aux actions japonaises à une sous-pondération.

"Indépendamment de la personne qui prendra le relais, nous pensons que la dynamique des salaires et de l'inflation en jeu signifie que l'orientation actuelle de la politique a probablement fait son temps", a déclaré BlackRock.

Après avoir augmenté pendant cinq semaines d'affilée, sa meilleure série depuis 2020, le Nikkei japonais pourrait être prêt pour une correction. Lundi, il a chuté de 0,9 %, sa plus forte baisse en une journée depuis quatre semaines.

L'inflation de gros indienne, quant à elle, devrait avoir diminué en janvier pour atteindre un taux annuel de 4,54 %, contre 4,95 % en décembre.

Mais les investisseurs doivent se préparer à des surprises.

L'inflation des prix à la consommation de janvier en Inde, publiée lundi, a atteint 6,52 %, ce qui est nettement supérieur aux prévisions du consensus de 5,90 % et dépasse de nouveau le seuil de tolérance de la banque centrale. Elle était également supérieure à chacune des 44 prévisions d'un sondage Reuters auprès des économistes.

(Inflation en Inde

L'inflation américaine de janvier fait de l'ombre à tout cela. L'incertitude entourant les données est plus profonde que d'habitude après les révisions apportées la semaine dernière aux chiffres de décembre, et si les investisseurs s'attendent à une surprise, ce sera du côté des faucons.

Les marchés à terme des taux américains évaluent maintenant un taux terminal de 5,25 % pour 2023 - un nouveau sommet - et ne s'attendent plus à une réduction des taux plus tard cette année. C'est remarquable - il y a seulement deux semaines, 50 points de base d'assouplissement étaient prévus pour la seconde moitié de l'année, et maintenant, presque rien.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mardi :

- PIB du Japon (T4)

- Inflation des prix de gros en Inde (janvier)

- Inflation des prix à la consommation aux États-Unis (janvier)