Amy Palladino rejoint BCW en tant que vice-présidente exécutive et directrice générale des pratiques commerciales

BCW (Burson Cohn & Wolfe), une agence de communication internationale de premier plan, a annoncé ce jour qu’Amy Palladino avait pris ses fonctions en tant que vice-présidente exécutive et directrice générale des pratiques commerciales américaines de l'agence. Depuis New-York, M. Palladino se focalisera sur le conseil auprès des principaux clients et sur le positionnement de cadres pour les plus grandes entreprises clientes de l’agence.

Amy Palladino Joins BCW (Burson Cohn & Wolfe)

« Amy est une responsable de la communication talentueuse et très expérimentée, qui a fait ses preuves pour résoudre des problèmes complexes de clients ainsi que dans la création d’entreprises grâce à des approches de communication intelligentes et intégrées », a déclaré Chris Foster, président pour l'Amérique du Nord. « Sa créativité et son avis seront extrêmement précieux pour nos clients actuels et potentiels ».

M. Palladino a plus de 20 ans d'expérience en matière de conseil clients au niveau international dans de nombreux secteurs, notamment la technologie, la santé, les services financiers, la vente au détail, les produits pharmaceutiques et l'enseignement. Avant de rejoindre BCW, Amy était directrice générale des secteurs de la communication stratégique et de la transformation opérationnelle de FTI Consulting, où elle travaillait pour le compte de clients dans les secteurs de la santé et de l'énergie. Auparavant, elle était directrice principale de la communication commerciale chez Heineken USA où elle était chargée de la réputation de l'entreprise, des relations publiques de la marque, des relations avec les distributeurs et des communications internes du troisième brasseur mondial. Amy a également occupé des postes de direction chez Ketchum et dans l'ancien groupe GCI où elle a organisé de grandes équipes multigéographiques chargées de renforcer la réputation et la valeur de la marque pour des clients tels que Bank of America, IBM, IKEA, Intel, Kodak, Nokia et Philips. Précédemment dans sa carrière, Amy a occupé le poste de directrice de la communication de l'organisation Teach for America, où elle a transformé la stratégie de communication en événements centrés sur la réforme de l’enseignement, le service national et la gestion sans but lucratif.

« Je suis ravie de rejoindre BCW à cette étape importante de l’histoire de l’agence », a déclaré M. Palladino. « BCW est véritablement à l’avant-garde en matière d’utilisation de solutions de communications numériques basées sur des données pour développer les activités de ses clients. Je suis impatiente de mettre en synergie mon expérience avec les outils de pointe de BCW afin de permettre aux clients de gérer leurs problèmes les plus pressants.

À propos de BCW

BCW (Burson Cohn & Wolfe) est l’une des plus grandes agences internationales en communication à prestations complètes. Issue de la fusion de Burson-Marsteller et Cohn & Wolfe, BCW propose un contenu créatif numérique axé sur les données, et des programmes de communication intégrés, basés sur la couverture médiatique et répartis sur tous les canaux pour les clients B2B, consommateurs, entreprises, secteurs de la santé, affaires publiques et secteurs de la technologie. BCW fait partie de WPP (NYSE: WPP), le leader mondial des services de communication. Pour de plus amples informations, veuillez consultez le site www.bcw-global.com.

