Analyse - Alors que l'inflation mord, le Premier ministre japonais trouve un allié improbable dans les syndicats.

La stagnation des salaires a frappé les travailleurs japonais pendant des années, car le pays était embourbé dans un état d'esprit déflationniste qui empêchait les entreprises d'augmenter les salaires, et les syndicats affaiblis hésitaient à exiger davantage de rémunération.

Dans le cadre de sa plateforme "nouveau capitalisme" visant à élargir la répartition des richesses, M. Kishida a exhorté les entreprises à augmenter les salaires et à donner aux ménages un pouvoir d'achat leur permettant de tolérer des prix plus élevés.

Il demande également aux syndicats de l'aider à réaliser ce que d'autres pays désapprouveraient : une spirale d'inflation croissante déclenchant une forte croissance des salaires.

En janvier, Kishida est devenu le premier premier ministre depuis près de dix ans à assister à une fête de nouvel an organisée par Rengo, le principal syndicat parapluie, dans un geste rare envers les travailleurs organisés de la part du chef du Parti libéral démocrate pro-business.

Lors de cet événement, il a demandé l'aide des syndicats pour obtenir "un revirement audacieux de la tendance à la baisse des niveaux de salaire observée ces dernières années" et "des augmentations de salaire dignes d'une ère de nouveau capitalisme".

En juin, il a effectué une visite tout aussi rare à l'usine de Toyota Motor Corp dans ce que certains politiciens ont considéré comme une tentative de courtiser les votes des syndicats.

La tentative de combler une partie de la distance entre les syndicats et le gouvernement illustre la profondeur des difficultés économiques du Japon et a, du moins pour l'instant, placé Kishida du même côté que les syndicats qui réclament une augmentation des salaires.

SAISIR LE MOMENT

L'histoire récente des syndicats au Japon n'est pas spectaculaire.

La plupart des syndicats sont des organes internes représentant les employés de leur entreprise, plutôt que de leur secteur d'activité. En tant que tels, ils ont tendance à privilégier la sécurité de l'emploi par rapport aux salaires.

Aujourd'hui, cependant, les conditions d'une augmentation des salaires semblent se mettre en place d'une manière jamais vue dans un Japon en proie à la déflation.

Le marché du travail est le plus tendu depuis des décennies et l'inflation a dépassé l'objectif de 2 % de la banque centrale pour la première fois en sept ans, ce qui a poussé les entreprises à augmenter les salaires.

Se débarrassant de leur image de contre-force face à un gouvernement pro-entreprises, les syndicats se rapprochent également de l'administration alors qu'ils cherchent des moyens de mettre leurs idées en pratique sans s'appuyer sur une opposition faible et fragmentée.

Tomoko Yoshino, directrice de Rengo, a assisté à une réunion du parti au pouvoir en avril, en guise de geste symbolique de soutien à sa politique de réforme du style de travail.

"Il est vrai que certaines des propositions de Kishida correspondent aux nôtres", telles que les mesures visant à réduire la disparité des revenus, a déclaré Hiroya Nakai, un cadre de l'Association japonaise des travailleurs du métal, des machines et de la fabrication - un syndicat de petits fabricants.

"Il est parfois nécessaire de faire des propositions au parti au pouvoir", a-t-il ajouté.

La relation entre Kishida et les syndicats contraste avec celle de nombreux autres pays, où les gouvernements considèrent les demandes actuelles d'augmentation des salaires comme un risque qui pourrait déclencher une inflation malvenue.

Elle met également en évidence la situation unique du Japon, où un marché de l'emploi tendu ne conduit pas nécessairement à des augmentations de salaire généralisées.

Les salaires moyens au Japon ont à peine augmenté depuis le début des années 1990 et étaient les plus bas parmi les nations avancées du G7 l'année dernière, selon les données de l'OCDE.

La croissance des salaires au Japon est à la traîne de celle de ses principaux pairs :

Le salaire moyen du Japon était le plus bas parmi ses pairs en 2021 :

Il y a des signes de changement alors que le vieillissement rapide de la société intensifie la pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises ont convenu avec les syndicats d'augmenter les salaires moyens de 2,07 % au cours de cette année fiscale, contre 1,78 % l'année dernière, pour marquer la plus forte hausse depuis 2015, selon les estimations de Rengo.

Avec une inflation qui dépasse les 2 %, les syndicats se préparent à exiger des salaires encore plus élevés l'année prochaine.

"Nous devons garder à l'esprit que l'inflation s'accélère et pousse les salaires réels en territoire négatif", a déclaré Akira Nidaira, un dirigeant de Rengo. "La clé est de savoir si le Japon peut enfin éradiquer l'état d'esprit déflationniste du public."

LA DÉFLATION EST TERMINÉE

De nombreux analystes doutent toutefois que les syndicats aient les dents pour exiger des hausses de salaires suffisamment importantes pour compenser la hausse de l'inflation, et considèrent que la nature changeante du travail mine de tels efforts.

"Le marché du travail japonais se diversifie, ce qui soulève des questions sur la pertinence des syndicats", a déclaré Kotaro Tsuru, professeur à l'université Keio. "S'ils s'accrochent à leur objectif traditionnel de protéger les emplois des travailleurs permanents, leur sort est scellé."

À mesure que le marché du travail japonais se resserre, la sécurité de l'emploi est devenue moins attrayante pour les jeunes travailleurs qui changent d'employeur plus souvent que leurs homologues plus âgés.

Suivant les tendances mondiales, le taux de syndicalisation est en baisse à long terme. Il a atteint 16,9 % en 2021, frôlant le niveau le plus bas de tous les temps et bien en dessous des 30,5 % de 1982.

"Je ne pense pas que les syndicats jouent leur rôle. Les salaires n'augmentent pas autant que je l'espérais", a déclaré un employé de 25 ans d'un grand fabricant japonais et membre d'un syndicat interne.

"Les syndicats pourraient s'avérer utiles un jour, mais au quotidien, ils ne semblent pas être proactifs", a ajouté l'employé, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

Travaillant également contre les syndicats, près de 40% des employés sont maintenant des travailleurs non réguliers et pour la plupart non protégés par les syndicats.

Si certains syndicats permettent désormais aux travailleurs non réguliers de s'affilier, la plupart privilégient encore les travailleurs permanents.

"Les syndicats ne se sont pas adaptés aux besoins changeants de la jeune génération", a déclaré Hisashi Yamada, économiste principal au Japan Research Institute.

"Habitués à une stagnation économique prolongée, ils semblent avoir oublié comment exiger des hausses de salaire", a-t-il ajouté. "Cela doit changer car l'ère de la déflation et de la désinflation est terminée."