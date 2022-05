Analyse - Alors que la Corée du Nord se prépare à un essai nucléaire potentiel, les missiles ne font pas l'objet d'une fanfare nationale

La Corée du Nord a lancé trois missiles mercredi, dont son plus grand missile balistique intercontinental (ICBM), le HS-17, provoquant des exercices de tir réel par les États-Unis et la Corée du Sud et une nouvelle pression pour de nouvelles sanctions de l'ONU.

Le rare lancement quasi-simultané de plusieurs types de missiles a eu lieu alors que la première épidémie de COVID-19 confirmée dans le pays, qui, selon les agences de l'ONU, pourrait provoquer une crise dévastatrice pour ses 25 millions d'habitants.

Les tests montrent que le Nord est déterminé à faire des progrès techniques sur ses programmes d'armement, selon les analystes. Mais les médias d'État de la Corée du Nord, qui auraient normalement fait l'éloge des lancements réussis et de l'évolution des capacités nucléaires et de missiles du pays, ont été inhabituellement silencieux.

"Comme le Nord se prépare également à un nouvel essai nucléaire, les médias d'État pourraient attendre de maximiser leur effet de propagande en s'abstenant de rendre publics les essais de missiles déjà dévoilés", a déclaré Cheong Seong-chang, directeur du centre d'études sur la Corée du Nord de l'Institut Sejong en Corée du Sud.

Les récents essais n'ont pas toujours été couronnés de succès. La Corée du Sud a déclaré que le deuxième des trois missiles tirés mercredi, que l'on pense être un missile balistique à courte portée (SRBM) KN-23, a échoué en plein vol.

"Il se peut que ces tirs aient pour seul but de réaliser des progrès techniques et, dans le cas des KN-23 présumés, d'acquérir une expérience opérationnelle supplémentaire", a déclaré Ankit Panda, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, basé aux États-Unis.

Le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Corée du Sud, Kim Tae-hyo, a déclaré que l'essai de l'ICBM semblait avoir pour but de vérifier les systèmes de séparation des étages et de propulsion du missile, ainsi que ses performances générales, tandis que le lancement du SRBM pourrait avoir pour but d'améliorer sa capacité de livraison nucléaire.

Il a également déclaré qu'il y a des signes que la Corée du Nord pourrait avoir mené de multiples expériences avec un dispositif de détonation en préparation de ce qui serait son premier essai nucléaire depuis 2017, bien qu'il soit peu probable que l'essai ait lieu dans les prochains jours.

"Les programmes nucléaires de la Corée du Nord continuent d'évoluer", a déclaré Kim aux journalistes mercredi. "Les progrès ne montrent peut-être pas une ascension verticale, mais il faut constamment faire des contrôles et des améliorations."

"C'est pourquoi les sanctions sont importantes, et freiner ou ralentir cette progression est notre tâche", a-t-il ajouté.

M. Panda a noté l'absence de couverture dans le Rodong Sinmun, le journal officiel du Nord qui sert de principale machine de propagande intérieure, ce qui pourrait suggérer que Pyongyang ne cherche pas à tirer un quelconque "avantage de propagande intérieure" de ces essais.

Cheong, de l'Institut Sejong, a déclaré que le silence des médias d'Etat pourrait également être destiné à minimiser les plaintes de la Chine et à faciliter son aide COVID.

La Corée du Nord n'a pas répondu aux propositions de la Corée du Sud et des Etats-Unis concernant les vaccins et les fournitures médicales du COVID, mais reçoit l'aide de la Chine, a déclaré l'agence de renseignement de Séoul aux législateurs la semaine dernière.

"La Corée du Nord avait désespérément besoin de l'aide chinoise pour faire face à la vague COVID et vous ne voudriez pas les mettre mal à l'aise", a déclaré Cheong.