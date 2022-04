Analyse - Alors que le durcissement de la communication sur le climat fait son apparition, les militants cherchent les retardataires.

Près de 2 000 poursuites judiciaires liées au changement climatique ont été lancées dans le monde à ce jour, la plupart au cours des sept dernières années, selon le Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment de Londres.

Si la grande majorité d'entre elles ont été dirigées contre les pouvoirs publics, un nombre croissant d'entre elles sont intentées contre des entreprises pour des motifs tels que des allégations de manquement à un devoir de diligence en matière de prévention du changement climatique ou de tromperie des consommateurs sur les efforts déployés pour lutter contre le réchauffement de la planète et les modifications des régimes climatiques.

"Les entreprises vulnérables seront celles qui contribuent de manière significative au changement climatique, ou qui ne parviennent pas à gérer les risques posés par le changement climatique à leurs activités, ou encore celles qui présentent aux consommateurs une façade verte qui n'est pas étayée par les faits", déclare Isabella Hervey-Bathurst, cogestionnaire du fonds Schroder ISF Global Climate Leaders.

Mercredi, la Grande-Bretagne est devenue le premier pays du G20 à rendre obligatoire la divulgation des risques et opportunités liés au climat pour plus de 1 300 entreprises, conformément à la Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Les normes et les cadres tels que la TCFD sont conçus pour encourager les entreprises à être plus transparentes alors que le monde s'efforce de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des normes préindustrielles d'ici le milieu du siècle.

Si les administrateurs sont ouverts sur la façon dont ils gèrent les risques en constante évolution de la transition vers un avenir plus respectueux du climat, ils sont susceptibles de se protéger contre des allégations défavorables. Mais ceux qui ne s'engagent pas ou cherchent à induire en erreur risquent de devenir la cible de litiges, selon les experts.

Thomas Tayler, expert en finance durable chez Aviva Investors, a déclaré que la divulgation obligatoire traite de la transparence, un domaine sur lequel les litiges se sont concentrés jusqu'à présent.

"Cependant, il est probable (qu'elle) conduise également à d'autres formes de litiges, en se concentrant sur les divulgations inadéquates ou incomplètes ou en utilisant les informations contenues dans les divulgations faites pour informer les litiges contre les retardataires perçus."

DIVULGATION COMPLÈTE

Les climatologues de l'ONU ont averti cette semaine qu'il restait peu de temps pour limiter le réchauffement climatique conformément aux objectifs de l'Accord de Paris de 2015.

L'organisation caritative de droit environnemental ClientEarth, qui est impliquée dans environ 168 cas actifs, affirme que la transparence par le biais de cadres tels que la TCFD serait utile - mais la qualité et l'ampleur des divulgations des entreprises sont cruciales.

"Les plans doivent être clairement divulgués et les entreprises doivent en rendre compte, notamment pour savoir si elles sont réellement alignées sur Paris", note Maria Petzsch, avocate spécialiste du climat chez ClientEarth. "Ne pas le faire laissera les conseils d'administration et leurs directeurs ouverts aux litiges".

En mars, la Securities and Exchange Commission a proposé des règles obligatoires pour les entreprises américaines, tandis que dans l'Union européenne, des milliers d'entreprises sont visées par la nouvelle directive sur les rapports de durabilité des entreprises du bloc.

Au niveau mondial, des informations minimales sur la durabilité font l'objet de consultations, mais pour la plupart des pays, les informations restent volontaires et varient largement en qualité et en ampleur.

Dans un effort pour simplifier une analyse des risques complexe, les experts exhortent les gouvernements à standardiser les éléments de base, tels que les modèles climatiques, alors que les principaux investisseurs avertissent qu'ils sont prêts à défier les administrateurs sur la façon dont ils comptabilisent les risques climatiques.

"Il y a une grande part d'incertitude inhérente au risque climatique, et donc au reporting des risques", note Iggy Bassi, fondateur et PDG de la société de technologie climatique Cervest.

"En l'absence de cela (normalisation) - et dans des sociétés litigieuses - nous pouvons nous attendre à voir beaucoup d'avocats entrer en action."

RESPONSABILITÉS CLIMATIQUES

L'étendue géographique des poursuites s'est élargie depuis les premiers défis des années 1980, avec des salles d'audience de l'Argentine au Japon et à l'Australie qui sont maintenant aux prises avec des affaires.

Parmi les plus grandes cibles jusqu'à présent figurent les entreprises du secteur de l'énergie, responsables de la majeure partie des émissions d'origine humaine par l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz. Shell, TotalEnergies, Enea et RWE ont toutes été confrontées à des litiges ces dernières années.

Shell, TotalEnergies, Enea et RWE sont toutes confrontées à des litiges ces dernières années. Alors que Shell fait appel d'une décision historique d'un tribunal néerlandais qui lui a ordonné de réduire ses émissions de 45 % d'ici 2030, elle est également confrontée à un défi ambitieux visant à tenir ses administrateurs personnellement responsables de leurs manquements présumés dans la lutte contre le changement climatique.

Dans ce qu'un avocat a appelé un "moment clé" pour les litiges relatifs au changement climatique, ClientEarth - également actionnaire de Shell - a annoncé le mois dernier son intention de poursuivre les 13 administrateurs de Shell pour n'avoir pas adopté une stratégie véritablement conforme à l'Accord de Paris.

Shell a déclaré que les défis de l'approvisionnement en énergie ne peuvent être résolus par des litiges et souligne la nécessité de politiques efficaces, menées par les gouvernements.

"L'époque où les actionnaires survolaient la partie ESG des rapports des entreprises est révolue", déclare Elaina Bailes, membre du comité de la London Solicitor Litigation Association.

"Elle (ESG) est désormais aussi cruciale que la performance financière, et l'argument de ClientEarth selon lequel le conseil d'administration de Shell n'a pas réussi à promouvoir le succès de l'entreprise pour ses actionnaires reflète cette tendance."