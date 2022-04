Analyse - Après l'épuisement des sanctions contre la Russie, les États-Unis et leurs alliés doivent faire face à une morsure économique

L'Union européenne s'apprête à donner un premier coup de poignard au secteur énergétique de la Russie en réponse à son invasion de l'Ukraine lancée en février, en interdisant les importations de charbon russe. Mais les pays de l'UE restent divisés sur l'opportunité et la manière de restreindre les secteurs gazier et pétrolier de la Russie qui sont plus critiques pour leurs économies.

Les États-Unis et leurs alliés du Groupe des Sept préparent également de nouvelles sanctions à l'encontre des institutions financières russes, des entreprises publiques et d'un plus grand nombre de responsables du gouvernement russe et des membres de leur famille. En outre, ils prévoient d'interdire les nouveaux investissements en Russie, et les États-Unis ont interdit à Moscou de payer les détenteurs de la dette souveraine avec de l'argent dans les banques américaines.

Ces mesures risquent d'accroître les difficultés économiques des Russes, mais ne devraient pas avoir d'incidence sur les revenus énergétiques de la Russie, qui constituent le moteur de son économie, selon les analystes américains des sanctions.

La Russie fournit environ 40 % de la consommation de gaz naturel de l'Union européenne, que l'Agence internationale de l'énergie évalue à plus de 400 millions de dollars par jour sur https://www.iea.org/articles/frequently-asked-questions-on-energy-security. L'UE obtient un tiers de ses importations de pétrole de la Russie, soit environ 700 millions de dollars par jour.

"Nous en sommes au point où nous devons supporter une certaine douleur", a déclaré Benn Steil, directeur de l'économie internationale pour le groupe de réflexion Council on Foreign Relations à New York. "Les premiers lots de sanctions ont été élaborés autant pour ne pas nous faire mal à l'Ouest que pour faire mal à la Russie."

Graphique : Le plus gros client pétrolier de la Russie : La Chine de loin,

Les divisions concernant l'imposition de sanctions sur l'énergie russe étaient apparentes lundi, lorsque le ministre autrichien des finances Magnus Brunner a exprimé son opposition https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-223403 aux sanctions sur le pétrole et le gaz russes, déclarant aux journalistes à Luxembourg que celles-ci feraient plus de mal à l'Autriche qu'à la Russie.

Quelques heures plus tôt, le président français Emmanuel Macron avait déclaré que le massacre de civils à Bucarest montrait clairement la nécessité d'un nouveau cycle de sanctions contre la Russie visant le pétrole et le charbon. Samedi, la Lituanie a déclaré qu'elle cesserait d'importer du gaz russe pour répondre à ses besoins domestiques et mettrait fin aux "liens énergétiques avec l'agresseur."

PROCHAINES ÉTAPES

Les prochaines étapes pourraient inclure l'interdiction pour un plus grand nombre d'institutions financières russes d'effectuer des transactions en dollars et en euros, y compris pour le plus grand créancier russe, la Sberbank, qui a été laissée en dehors des sanctions les plus sévères déjà imposées en partie pour limiter la douleur pour la population russe, selon Daniel Tannebaum, un ancien responsable de la conformité à l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain.

La banque russe Gazprombank, jusqu'ici épargnée en raison de son rôle dans le financement de l'énergie, pourrait également devenir une cible, selon les experts en sanctions.

Les États-Unis ont poussé les alliés européens à infliger plus de douleur à la Russie tout en essayant de s'assurer que l'alliance contre le président Vladimir Poutine ne s'effiloche pas, un équilibre qui ne fait que se durcir.

"Vous avez en quelque sorte atteint le plafond - des deux côtés de l'Atlantique - pour ce qui peut être fait facilement et ce qui peut être fait rapidement", a déclaré Clayton Allen, directeur américain du cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group, à propos des sanctions.

Pour passer à une série de sanctions plus sévères, les responsables américains devront donner certaines assurances aux pays européens que les marchés et les approvisionnements énergétiques peuvent être stabilisés pour éviter de graves difficultés économiques, a déclaré Allen. Une UE économiquement affaiblie n'aide personne, a ajouté M. Allen.

"Si l'Europe occidentale est plongée dans une récession, cela limitera considérablement le soutien - tant moral que matériel - qu'elle peut apporter à l'Ukraine", a déclaré M. Allen.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken devrait plaider en faveur d'actions supplémentaires à Bruxelles cette semaine, lors des réunions des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN et du G7. Le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, a tenu des réunions similaires la semaine dernière à Londres, Bruxelles, Paris et Berlin.

Le département du Trésor américain a déclaré lundi qu'Adeyemo, lors de réunions avec de hauts fonctionnaires du gouvernement allemand, "a discuté des moyens d'augmenter les coûts pour la Russie tout en atténuant les effets de contagion."

Malgré l'ajout récent de dizaines de sociétés russes à la liste des sanctions du Trésor américain, un commerce légal "substantiel" se poursuit entre la Russie et l'Occident, de l'énergie aux métaux et aux céréales, a déclaré M. Tannebaum, qui dirige la pratique de lutte contre la criminalité financière de la société de conseil Oliver Wyman.

Il reste également des failles à combler, notamment la poursuite des ventes d'entreprises allemandes et françaises en Russie, et la chasse permanente aux yachts de luxe et autres actifs parqués par des oligarques russes, selon un diplomate européen impliqué dans les négociations sur les sanctions.