Donald Trump est entré dans l'histoire jeudi en devenant le premier ancien président des États-Unis à être condamné pour un crime. Mais son jugement final n'interviendra qu'en novembre, lorsqu'il sera confronté aux électeurs américains, dont les sentiments sont résolument mitigés à l'idée de voter pour un criminel.

Avant le procès, des enquêtes menées par Reuters/Ipsos et d'autres organismes ont montré que certains électeurs républicains et indépendants envisageraient de refuser de voter pour M. Trump, un républicain, s'il était reconnu coupable d'un crime.

Les stratèges des deux grands partis, les entretiens avec les électeurs et la campagne de M. Trump ont jeté le doute sur l'ampleur du coût qu'une condamnation pourrait lui faire subir dans les urnes.

Mais dans une élection qui pourrait être très serrée et décidée par les électeurs d'une poignée d'États, des dommages minimes pourraient avoir raison de M. Trump.

"Même s'il ne s'agit que de 1 % dans les zones d'influence, ce n'est pas rien", a déclaré Lindsay Chervinsky, historien de la présidence à l'Université méthodiste du Sud à Dallas.

Un jury new-yorkais a reconnu M. Trump coupable d'avoir dissimulé un paiement occulte à la star du porno Stormy Daniels afin de favoriser ses ambitions politiques. Si certains républicains ont déclaré à Reuters qu'ils restaient aux côtés de M. Trump après avoir envisagé de l'abandonner, d'autres ont déclaré que le verdict constituait un point de rupture définitif.

"Vous ne pouvez pas vous en tirer à bon compte et faire tout ce qui vous plaît", a déclaré Randy Drais, un retraité de 71 ans qui travaille pour le gouvernement à York, en Pennsylvanie, et qui a voté pour Trump lors des élections de 2016 et de 2020.

M. Trump et ses partisans ont immédiatement cherché à utiliser le verdict de culpabilité comme un carburant pour enflammer sa base électorale et ses donateurs et pour le dépeindre comme une victime de persécution politique.

"Le vrai verdict sera rendu le 5 novembre par le peuple", a déclaré M. Trump à sa sortie du tribunal. "Je suis un homme très innocent.

La campagne du président démocrate Joe Biden a convenu que, le procès étant terminé et M. Trump étant libre de reprendre sa campagne, la décision la plus importante sera prise le 5 novembre.

"Le verdict d'aujourd'hui ne change rien au fait que le peuple américain est confronté à une réalité simple. Il n'y a toujours qu'un seul moyen d'empêcher Donald Trump d'accéder au bureau ovale : les urnes", a déclaré Michael Tyler, porte-parole de la campagne de Joe Biden.

Malgré cela, M. Tyler n'a pas pu s'empêcher de qualifier M. Trump de "criminel condamné".

UN "PRISONNIER POLITIQUE

Le site web de la campagne de M. Trump collectait déjà des fonds à la suite du verdict, jeudi soir, et qualifiait M. Trump, qui n'est pas incarcéré, de "prisonnier politique". De grands donateurs se sont ralliés à lui, promettant des millions.

M. Trump sera condamné dans cette affaire le 11 juillet, juste avant la convention d'investiture de son parti.

Une peine de prison est considérée comme improbable et il devrait rapidement faire appel du verdict du jury, ce qui pourrait suspendre la procédure engagée à son encontre.

Libéré de la salle d'audience de Manhattan où il a passé les six dernières semaines, M. Trump peut désormais se concentrer sur la consolidation de ses soutiens et s'assurer que les éventuels électeurs égarés restent dans le giron de son parti.

Parmi ces électeurs figure Mary Ing, 68 ans, de Sun City (Arizona), qui a voté pour Trump en 2020 et qui avait déclaré aux sondeurs de Reuters/Ipsos, il y a plusieurs mois, qu'elle ne voterait pas pour Trump s'il était reconnu coupable d'un crime.

Après son verdict de culpabilité jeudi, elle a déclaré qu'elle avait changé d'avis et qu'elle le soutiendrait en novembre, bien qu'à contrecœur.

"Je préférerais toujours voter pour Trump plutôt que pour Biden", a-t-elle déclaré, accusant Biden d'être à l'origine des prix élevés et affirmant qu'elle pensait que Trump serait meilleur pour l'économie.

Kim DiPiazza, 55 ans, retraitée d'un hospice à New Eagle, en Pennsylvanie, était une autre électrice qui s'était engagée à abandonner Trump s'il était condamné. Elle a changé d'avis avant même la fin du procès.

"Mes choix ne sont pas très bons cette année", a-t-elle déclaré. "Mais je vais devoir voter pour le candidat républicain, quel qu'il soit. Je ne voterai pas pour Joe Biden".

Selon des sondages Reuters/Ipsos réalisés en début d'année, un peu plus de la moitié des personnes qui avaient déclaré qu'elles voteraient pour Trump ont affirmé qu'elles continueraient à le faire s'il était reconnu coupable d'un crime par un jury. Quelque 13 % ont déclaré qu'ils ne voteraient pas pour lui dans ce cas et 29 % ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs.

Le sondeur républicain Bill McInturff fait partie de ceux qui ne sont pas convaincus par ces chiffres. Dans ses enquêtes, a-t-il dit à Reuters, ceux qui ont déclaré qu'ils envisageraient de voter contre Trump sont principalement des électeurs républicains de base qui ont des opinions très négatives à l'égard de M. Biden.

"D'ici novembre, je pense que la quasi-totalité de ces électeurs reviendront dans la colonne Trump", a déclaré M. McInturff.

Le sondage Reuters/Ipsos indique que M. Trump court le plus grand risque de perdre les femmes diplômées de l'enseignement supérieur, une vulnérabilité de longue date.

Seules 50 % des supportrices de Trump ont déclaré qu'elles voteraient pour lui s'il était condamné, contre 62 % des hommes. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à dire qu'elles ne sont pas sûres de pouvoir continuer à voter pour Trump s'il était condamné, et une proportion similaire de femmes disent qu'elles ne le soutiendraient pas.

Dans un mémo publié cette semaine par la campagne de M. Trump, ses sondeurs ont affirmé que ni une condamnation ni un acquittement ne feraient une grande différence dans les sept États clés qui pourraient décider de l'élection.

Les électeurs indécis, ont-ils déclaré, "sont largement indifférents et leur vote ne dépendra pas de ce procès".

Mme Chervinsky, historienne de la présidence, a déclaré que ces conclusions ne la surprenaient pas.

"Le caractère sordide de l'image de Trump est en quelque sorte intégré", a-t-elle déclaré.

RETOUR AUX AFFAIRES

Lorsque M. Trump a été frappé par une salve d'accusations comprenant des allégations d'ingérence dans les élections, de mauvaise manipulation de documents classifiés et de dissimulation de l'affaire Daniels, on s'attendait à ce qu'il passe une grande partie de l'année 2024 dans les salles d'audience et qu'il soit peut-être condamné pour avoir tenté d'ébranler la démocratie américaine elle-même.

Mais comme le procès de New York est terminé et qu'aucune des autres affaires n'est susceptible d'être jugée avant novembre, l'élection pourrait revenir à un rythme plus ou moins normal et être déterminée par des questions traditionnelles telles que l'économie, le droit à l'avortement, la sécurité des frontières et la politique étrangère.

Selon Reuters/Ipsos, la cote de popularité de Joe Biden a atteint son plus bas niveau historique la semaine dernière. Les électeurs restent frustrés par les problèmes liés au coût de la vie, ce qui a nui à ses chances.

Rodell Mollineau, un agent démocrate de longue date au Capitole, a déclaré que M. Biden devrait faire preuve de prudence lorsqu'il évoque les convictions de M. Trump afin de gagner des électeurs qui pourraient être réticents à quitter M. Trump.

"Vous ne voulez pas contrarier les électeurs que vous courtisez en étant trop moralisateur", a déclaré M. Mollineau.

Mais Ben Tulchin, le sondeur des deux campagnes présidentielles du démocrate Bernie Sanders, n'est pas d'accord, affirmant que M. Biden doit faire quelque chose pour secouer la course.

"Je pense que la campagne de M. Biden devrait constamment rappeler aux électeurs que M. Trump est un criminel condamné et qu'il a été reconnu coupable par un jury d'avoir enfreint la loi", a déclaré M. Tulchin. "L'objectif serait d'en faire une attaque contre le personnage de Trump, d'augmenter ses points négatifs et de susciter des doutes à son sujet afin que les électeurs se détournent de lui et se tournent vers Biden.