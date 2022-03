Analyse : Après la déclaration de la Chine sur la stabilité du marché, les investisseurs veulent des preuves

Les marchés de Hong Kong, qui ont supporté le poids de la chute brutale des actions chinoises, se sont violemment repris après les assurances du vice-Premier ministre Liu He sur la stabilité, la clarté réglementaire et l'assouplissement monétaire.

Les investisseurs préoccupés par des inquiétudes plus sombres, principalement autour d'un retour potentiel sur la Chine de ses relations avec la Russie frappée par des sanctions et d'un pic de cas domestiques de COVID-19 qui menace de perturber l'activité économique, n'ont pas été convaincus.

Alan Song, président de Harvest Capital, une société chinoise de capital-investissement, a comparé le rallye des actions à des investisseurs se noyant et se raccrochant à des brindilles, et s'attend à ce que le rebond soit de courte durée car les raisons fondamentales de la déroute demeurent.

"Espérer qu'un discours puisse changer les tendances du marché, c'est comme espérer qu'un message WeChat puisse changer le monde", a déclaré Song, faisant référence à une application de messagerie sociale chinoise populaire.

La Chine doit sérieusement résoudre l'antagonisme sino-américain et améliorer sa stratégie anti-virus, car "l'effacement de milliers de milliards de valeur boursière est une perte colossale qui nécessite une réflexion sérieuse", a-t-il déclaré.

Le discours de Liu a fait bondir l'indice Hang Seng de son plus bas niveau de 2008 et a déclenché un rallye massif de deux jours. Les actions des secteurs visés par la répression réglementaire de la Chine, principalement la technologie, ont rebondi.

Le déclin des actions cette année avait effacé environ 1,3 trillion de dollars, soit 17 % de la valeur marchande du principal indice chinois CSI300, de janvier à mardi. Même après la reprise, les marchés boursiers chinois restent les moins performants du monde cette année, après la Russie.

Comme preuve du manque de conviction des investisseurs, Sat Duhra, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors, souligne l'étroitesse du rallye, même au sein des marchés chinois.

Le rebond en Chine n'a pas non plus réussi à animer des valeurs telles que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et les mineurs australiens, dont les fortunes sont liées à la Chine.

"Je ne serais certainement pas assez courageux pour ajouter à la Chine aujourd'hui", a déclaré Duhra mercredi.

Duhra dit qu'il sent un changement de sentiment à l'égard de la Chine, motivé non seulement par la crainte que les liens étroits de la Chine avec la Russie n'attirent l'ire de l'Occident, mais aussi par une foule de problèmes tels que les pannes d'électricité, les malheurs du secteur immobilier, l'augmentation de la dette des ménages et un objectif de croissance ambitieux.

"Il y a beaucoup de choses que vous pourriez mettre ensemble et dire, cela ne semble pas très bon", a-t-il dit. "Ces problèmes n'ont pas disparu".

SHOW AND TELL

Les analystes de Morgan Stanley ont noté comment divers ministères sont entrés en action après le discours de Liu lors d'une réunion du Comité de développement et de stabilité financière, un organisme de réglementation sous l'égide du Conseil d'État, qui est le cabinet chinois.

L'agence de presse d'État Xinhua a rapporté que le ministère des finances mettait en attente un projet de taxe foncière expérimentale pour cette année.

Le régulateur chinois des valeurs mobilières a déclaré qu'il s'efforcerait de parvenir à un accord avec ses homologues américains sur la coopération en matière d'audit des entreprises chinoises dès que possible. En conséquence, les actions cotées aux États-Unis de JD.com et d'Alibaba ont enregistré leur plus forte progression quotidienne en pourcentage, car elles semblaient moins risquer d'être retirées de la cote par les bourses de New York.

Yin Peixin, gestionnaire d'investissement chez RBH Asset Management à Shanghai, a déclaré que malgré l'amélioration immédiate du sentiment du marché, les remarques de Liu ne changeront pas le cours du conflit sino-américain, ni l'aggravation de la situation du coronavirus en Chine.

"Je pense que le découplage sino-américain est inévitable. C'est juste une question de temps", a déclaré Yin.

La crise ukrainienne oblige également les entreprises à prendre parti, approfondissant les clivages géopolitiques, et la rhétorique n'arrêtera pas la propagation du coronavirus, a-t-il ajouté.

Yuan Yuwei, un gestionnaire de fonds de la maison de fonds spéculatifs Water Wisdom Asset Management, a déclaré que le rebond ne renversera pas la tendance des investisseurs mondiaux à se retirer des actions chinoises pour éviter les risques croissants que Pékin puisse également faire face à des sanctions.

"La Chine est obligée de choisir son camp" dans le conflit ukrainien, a déclaré M. Yuan, qui détient toujours des positions courtes dans des entreprises technologiques chinoises telles que Meituan et Li Auto.

Pour un investisseur mondial, "si vous possédez beaucoup d'actions chinoises, vous êtes bien sûr inquiet, car la Chine et la Russie sont toutes deux considérées comme des rivales par les États-Unis", et la crainte est renforcée par ce que vous avez vu arriver aux actifs russes, a-t-il dit.