Analyse - "Assis au-dessus d'une bombe" : Les leçons ratées du Bangladesh en matière de sécurité incendie

La surveillance intensive du Bangladesh et des grands détaillants internationaux de vêtements qui dépendent de ses approvisionnements a permis d'éviter de nouvelles catastrophes dans le secteur de la confection depuis qu'un incendie en 2012 et l'effondrement d'un bâtiment en 2013 ont tué ensemble plus de 1 200 travailleurs.

Mais dans d'autres industries, destinées principalement à l'économie intérieure florissante du Bangladesh et ne mettant pas autant l'accent sur la sécurité, des centaines de personnes sont mortes dans des incendies ces dernières années.

Au moins 41 personnes sont mortes brûlées dans l'incendie d'un dépôt qui s'est déclaré samedi et qui n'a toujours pas été éteint. Les conteneurs voisins chargés de produits chimiques présentent un risque d'autres explosions potentiellement mortelles.

Le Bangladesh a connu son dernier grand incendie d'usine de vêtements début 2017, dans lequel six ouvriers ont été tués. Mais des incendies dans d'autres cadres commerciaux ou usines, fabriquant tout, des ventilateurs aux jus de fruits, ont tué au moins 200 personnes depuis lors et en ont blessé beaucoup plus, selon un décompte de Reuters.

"La sécurité est plus importante dans le secteur de l'habillement que dans d'autres industries car il existe un système international de contrôle de conformité, et pas de conformité signifie pas de commandes", a déclaré Jewel Das, secrétaire général de la Bangladesh Association of Fire Consultants qui travaille avec le gouvernement sur les audits incendie.

"Mais dans d'autres secteurs, il n'y a pas de système de contrôle international et le système de contrôle national n'est pas solide."

Contrairement aux entreprises de confection établies dont les systèmes électriques, y compris les générateurs diesel, sont éloignés de leurs usines, de nombreuses autres unités sont construites juste au-dessus de leurs sources d'énergie.

"Comme la plupart des incendies partent des systèmes électriques, c'est comme être assis au-dessus d'une bombe", a déclaré M. Das.

Selon lui, de nombreuses usines de non-vêtements ne disposent pas non plus de mesures de sécurité incendie telles que la séparation des matériaux inflammables, l'entretien des voies d'évacuation et la délimitation claire des zones de rassemblement dans ce pays densément peuplé de plus de 160 millions d'habitants.

Monir Hossain, un haut fonctionnaire du Bangladesh Fire Service and Civil Defence qui inspectait les produits chimiques et les normes anti-incendie du dépôt, a convenu que la surveillance était faible dans la plupart des autres industries. Il craint que peu de choses ne changent, même après la dernière catastrophe.

"Beaucoup a été fait pour améliorer les conditions de sécurité dans l'habillement, mais d'autres secteurs échappent encore à tout contrôle", a déclaré Hossain.

"Lorsque quelque chose se produit, il y a des enquêtes mais au bout d'un certain temps, nous l'oublions tous. Puis un autre incident se produit."

Au dépôt de conteneurs, il a déclaré que même les mesures de sécurité incendie de base faisaient défaut. Il n'y avait qu'une poignée d'extincteurs, a-t-il dit, sur un site qui stocke tout, des vêtements aux produits chimiques.

PAS DE CONTRAINTE, PAS DE CONFORMITÉ

Le monde a pris conscience des conditions de travail dangereuses dans les usines du Bangladesh en 2012, lorsqu'un incendie chez Tazreen Fashions, qui fabriquait des articles pour Walmart Inc. et Sears Holdings, a tué 112 travailleurs.

Cette catastrophe a été suivie par l'effondrement du Rana Plaza, un immeuble de huit étages, un an plus tard, tuant 1 135 travailleurs de la confection et déclenchant une vague d'indignation publique dans le monde entier sur le coût humain des vêtements bon marché.

Cela a incité les détaillants mondiaux, les gouvernements étrangers et les agences internationales comme la Société financière internationale (SFI) de la Banque mondiale à agir pour aider la deuxième plus grande industrie de l'habillement au monde à améliorer la sécurité et les conditions de travail.

La SFI a déclaré avoir établi une facilité de crédit de 40 millions de dollars sur cinq ans pour les banques locales afin d'aider les usines de vêtements et les usines connexes à améliorer leurs normes structurelles, électriques et de sécurité incendie.

Aucun arrangement similaire n'est en place pour d'autres industries qui ont proliféré en raison de la croissance économique beaucoup plus rapide que dans de nombreux autres pays au cours de la dernière décennie.

L'Organisation internationale du travail a déclaré qu'elle travaillait avec les pompiers, les usines et d'autres services du Bangladesh pour améliorer la sécurité dans l'ensemble de l'économie.

"Les leçons tirées du secteur de l'habillement devraient être canalisées vers des interventions ciblées dans d'autres secteurs en fonction des dangers et des risques pour la santé et la sécurité", a-t-elle déclaré.

"Un cadre national efficace de sécurité industrielle et d'entreprise ainsi qu'un système d'application et de formation sont nécessaires au Bangladesh."

Ali Ahmed Khan, qui était le chef du service des incendies jusqu'à il y a quelques années, a déclaré que le Bangladesh doit désormais se concentrer sur les petites et moyennes industries s'il veut empêcher la répétition d'incendies mortels.

Il a déclaré que des industries comme la maroquinerie, les produits pharmaceutiques et les produits en plastique augmentaient leurs exportations mais ne respectaient pas totalement les règles de sécurité incendie.

"À moins qu'il n'y ait une contrainte, les gens ne se conformeront pas", a-t-il déclaré.