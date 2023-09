Les prochaines rencontres entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pourraient contribuer à remodeler la façon dont le Nord reclus et méfiant a traité avec ses partenaires à Moscou et à Pékin, selon les analystes.

Lorsque Kim s'est rendu en Russie pour la première fois en 2019, son sommet avec Poutine était presque une réflexion après coup parmi les réunions plus flashy avec le président américain de l'époque Donald Trump et les multiples visites pour rencontrer le seul allié conventionnel et le principal partenaire économique de la Corée du Nord, la Chine.

Cette année, les relations entre Pyongyang et Moscou sont sous les feux de la rampe, Kim ayant choisi la Russie - et non la Chine - pour sa première visite à l'étranger depuis avant la pandémie de COVID-19, ce qui laisse penser qu'il pourrait chercher à équilibrer l'une par rapport à l'autre les deux grandes puissances qui se trouvent à ses frontières, selon les analystes.

Il reste à voir si Poutine et Kim se mettent d'accord sur quelque chose de substantiel, comme un contrat d'armement ou une aide économique, mais leurs efforts pour rétablir les liens peuvent avoir des implications pour la guerre en Ukraine, les tensions avec la Corée du Sud et le Japon, et la rivalité entre la Chine et les États-Unis.

"La Corée du Nord s'est essentiellement débrouillée seule, sans véritables alliés", a déclaré Artyom Lukin, de l'université fédérale d'Extrême-Orient de Russie. "Aujourd'hui, la Corée du Nord a besoin d'alliés au sens politico-militaire du terme.

La Chine sera le principal allié et protecteur de Pyongyang, mais la Russie aura également un rôle à jouer.

"Contrairement à l'alliance Chine-Corée du Nord, l'alliance Russie-Corée du Nord sera une alliance d'égal à égal", a-t-il ajouté.

Au début de son règne, les relations de Kim avec Pékin et Moscou étaient froides, les deux pays s'étant joints aux sanctions internationales contre la Corée du Nord en raison de ses programmes d'armes nucléaires et de missiles.

Depuis 2018, cependant, M. Kim s'est efforcé de rétablir les liens et a capitalisé sur les rivalités qui ont divisé la Chine et la Russie d'une part, et les États-Unis et d'autres pays d'autre part.

Pyongyang et Moscou ont nié que la Corée du Nord fournirait des armes à la Russie, mais ils ont promis de renforcer les liens militaires, éventuellement avec des exercices conjoints, et les discussions pourraient également porter sur l'aide humanitaire russe au Nord.

Certains analystes et diplomates basés à Pékin estiment que la Chine pourrait considérer la décision de Kim de se rendre en Russie lors de son premier voyage international depuis des années comme un affront.

Kim a rendu visite à Xi à Pékin lors de son premier voyage à l'étranger connu en tant que dirigeant en 2018, et ils se sont rencontrés pour la dernière fois lorsque Xi s'est rendu à Pyongyang en 2019, juste avant que la pandémie de COVID n'éclate.

"Si vous êtes Xi Jinping, vous devez vous demander pourquoi Kim se rend à Vladivostok et non à Pékin lors de son premier voyage en dehors de la Corée du Nord depuis avant la pandémie", a déclaré John Delury, professeur d'études chinoises à l'université Yonsei de Séoul, en Corée du Sud.

"Pendant la guerre froide, le grand-père de Kim (Kim Il Sung) a joué subtilement et efficacement sur les vanités et les angoisses de Pékin et de Moscou, qui se disputaient la domination du bloc socialiste", a-t-il ajouté. "Dans ce nouvel environnement de guerre froide, nous ne devrions pas écarter la possibilité que les Chinois soient un peu mécontents de voir Kim choisir Poutine plutôt qu'eux.

Le ministère chinois des affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le sommet. Plusieurs universitaires chinois à qui l'on a demandé de commenter le sommet ont refusé, déclarant que le sujet était trop sensible. Les quelques articles parus dans les médias d'État chinois n'ont fait référence qu'aux déclarations officielles de la Russie et de la Corée du Nord sur la rencontre.

Leif-Eric Easley, professeur à l'université Ewha de Séoul, a déclaré qu'il n'était pas surpris que Kim ait choisi la Russie comme première destination à l'étranger après la pandémie, étant donné l'intérêt du dirigeant nord-coréen pour l'exploitation de la géopolitique de la "nouvelle guerre froide".

Néanmoins, les tensions et la méfiance persistent entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie, ce qui pourrait limiter la coopération dans des domaines tels que les exercices militaires conjoints ou le transfert de technologies militaires sensibles.

"Il est peu probable que Poutine fournisse à Kim des technologies permettant de miniaturiser des dispositifs nucléaires ou de propulser des sous-marins à propulsion nucléaire, car même une machine de guerre désespérée n'échange pas les joyaux de sa couronne militaire contre de vieilles munitions débiles", a déclaré M. Easley. "La confiance est si faible entre la Russie, la Corée du Nord et la Chine qu'une véritable alliance entre les trois n'est ni crédible ni durable.