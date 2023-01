Analyse - Avec les résultats des banques en ligne de mire, les traders d'options se préparent à la volatilité

Le positionnement actuel du marché signale des perspectives sombres : La moyenne mobile d'un mois des options de vente ouvertes sur le Financial Select Sector SPDR Fund, le plus grand ETF financier avec près de 33 milliards de dollars d'actifs, dépasse les options d'achat de 1,8 contre 1, ce qui représente la position la plus défensive de cette mesure depuis la fin octobre.

L'une des transactions les plus marquantes de lundi a vu un acheteur d'options de vente payer 1,5 million de dollars pour 50 000 options de vente de février sur XLF. La transaction serait rentable si les actions de l'ETF glissaient sous les 33 $ à la mi-février, soit une baisse de 6 % par rapport aux niveaux actuels.

"Ce que vous voyez sur les marchés, c'est une certaine inquiétude quant à savoir si l'environnement opérationnel va être favorable ou non pour les financières", a déclaré Scott Knapp, chef de la stratégie de marché chez CUNA Mutual Group. "C'est un environnement difficile où il est difficile de gagner un centime ... les marchés prennent de l'avance en escomptant une partie de cela."

Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo et Citigroup Inc. doivent publier leurs résultats vendredi, et d'autres créanciers suivront la semaine prochaine.

Les actions des banques ont été malmenées, tout comme les marchés en général, au cours de l'année écoulée, la Réserve fédérale ayant relevé ses taux à un rythme effréné pour combattre la pire inflation depuis des décennies. L'indice bancaire S&P 500 a chuté de 21,6 % l'année dernière, contre une baisse de 19,4 % pour l'ensemble du S&P 500.

Les actions des banques ont toujours été volatiles au moment des bénéfices et les traders s'attendent à ce que les données sur les prix à la consommation américaines de jeudi - qui ont déclenché de fortes fluctuations du marché au cours des derniers mois - ajoutent une dose supplémentaire d'agitation cette fois-ci.

Une analyse de Susquehanna International Group a montré que les options sur les actions des grandes banques ont, en moyenne, donné lieu aux plus grands mouvements post-bénéfices de ces deux dernières années.

"La tendance des options à l'approche des résultats des grandes banques a été d'acheter de la volatilité et de protéger les positions", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna International Group. "C'est définitivement plus prononcé qu'il ne l'a été historiquement".

GRAPHIQUE : Prêts pour la volatilité (https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/akpeqaqekpr/chart.png)

Nombreux sont ceux qui pensent que la hausse des prix et des emprunts aura des répercussions sur les résultats des créanciers en incitant les consommateurs et les entreprises à réduire leurs dépenses. Comme les banques servent d'intermédiaires économiques, leurs bénéfices diminuent lorsque l'activité ralentit.

Selon les données IBES de Refinitiv, les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du secteur financier du S&P 500 aient baissé de 8,7 % au quatrième trimestre par rapport à l'année dernière, ce qui représente, à égalité avec le secteur technologique, la quatrième plus forte baisse prévue parmi les principaux secteurs pour cette période.

Pendant ce temps, Goldman Sachs Group commencera à supprimer des milliers d'emplois dans l'ensemble de l'entreprise à partir de mercredi, alors qu'elle se prépare à un environnement économique difficile, la dernière en date des grandes banques, y compris Morgan Stanley et Citigroup Inc, à réduire leurs effectifs au cours des derniers mois, alors que le boom des transactions à Wall street s'est éteint en partie à cause des taux d'intérêt élevés.

Tout le monde n'a pas des perspectives sombres pour le secteur. Dans une note de recherche de lundi, Bank of America a déclaré que les financières ont une meilleure stabilité des bénéfices que le S&P 500, des bilans plus propres et moins de risque de récession que "d'autres secteurs cycliques plus encombrés et plus chers comme Info Tech".

"Les financières américaines peuvent être un bon endroit pour garer des actifs à court terme", a écrit Savita Subramanian, stratège en actions et quant pour BofA Global Research.